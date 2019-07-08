القبض على شخص بتهمة التهديد و التشهير عبر "الفيس بوك" في قلقيلية

رام الله- وطن: ألقت الشرطة، اليوم الاثنين، القبض على شخص بتهمة التهديد والتشهير والابتزاز لمواطن عبر مواقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" في قلقيلية .

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، بأنه وبناء على شكوى تقدم بها مواطن من قلقيلية، لفرع المباحث العامة في مديرية شرطة محافظة قلقيلية مفادها قيام شخص مجهول، بالتهديد والتشهير والابتزاز به عبر مواقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك"، وبعد البحث والتحري والمتابعة الحثيثة من قبل وحدة الجرائم الالكترونية في المباحث العامة في الشرطة، تم الاشتباه بشخص وتم إحضاره إلى المباحث العامة في شرطة قلقيلية، وقد تم ضبط جهاز الحاسوب الذي بحوزته أصولا .

وأنه سيتم تحويل الشخص المشتبه به إلى جهات الاختصاص لاستكمال واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول .