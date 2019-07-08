حزب الشعب ينعى المناضلة زكية حنّا عوّاد

رام الله- وطن: نعى حزب الشعب الفلسطيني، مساء اليوم الأحد، السنديانة الوطنية التقدمية العريقة، زكية حنّا عوّاد " زكية الشيوعية"، التي رحلت عن عالمنا، بعد حياة حافلة بالعطاء والتضحيات دفاعاَ عن قيمها وحقوق شعبها في الحرية والاستقلال.

وجاء في بيان النعي:

بكل الحزن والأسى ينعى حزب الشعب الفلسطيني، السنديانة الوطنية والتقدمية العريقة، الرفيقة المناضلة: زكية حنّا عوّاد الملقبة بـ" زكية الشيوعية" التي وافتها المنية الأحد 7/7/2019، عن عمر يناهز الـ108 أعوام، قضتها في معارك النضال المختلفة ضد كل أشكال الاستعمار والاستغلال وفي الدفاع عن حقوق شعبها الوطنية والاجتماعية والديمقراطية، حيث جرى اليوم وبحضور جماهيري واسع، تشييعها في مدينة بيت جالا إلى مثواها الأخير.

لقد انخرطت الرفيقة الراحلة في العمل الوطني والاجتماعي منذ ثلاثينيات القرن الماضي، وتعرضت خلال عقود نضالها الماضية إلى المطاردة والاعتقال والسجن وحتى للتعذيب، وكانت على الدوام نموذجاَ لنساء فلسطين الماجدات، مناضلة صلبة ووفية لأفكارها الثورية وقيمها ومبادئها الوطنية والإنسانية التقدمية.

إن حزب الشعب في هذه اللحظات الاليمة وهو يودع رفيقته السنديانة الثورية، ويتقدم من ذويها ومحبيها ورفاقها ورفيقاتها وعموم آل عواد وأهالي بيت جالا الكرام، بأحر التعازي والمواساة، يعاهد الفقيدة ان يبقى وفياَ للمبادئ وللقضايا التي آمنت بها وللأهداف التي عملت وناضلت من أجلها طوال عقود من عمرها.

لروح الراحلة السلام ولذكراها العطرة المجد والخلود

حزب الشعب الفلسطيني