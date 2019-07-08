100 بورتريه للأديب نجيب محفوظ في ملتقى القاهرة للكاريكاتير

وطن: للعام السادس على التوالي يرسم ملتقى القاهرة الدولي للكاريكاتير البسمة على الوجوه ويشيع البهجة بلوحات ساخرة تعبر عن آراء وأفكار وثقافات 345 فنانا من 71 دولة.

وأقيم افتتاح الملتقى في قصر الأمير طاز الأثري بالقاهرة القديمة بحضور عدد من الفنانين التشكيليين والدبلوماسيين والشخصيات العامة.

وتماشيا مع هدف الملتقى هذا العام الذي يحمل عنوان "الثقافة ورموزها" أقيم معرض خاص ضم 100 بورتريه للأديب المصري الراحل نجيب محفوظ برؤية فنانين عرب وأجانب.

وكان أبرز أعمال هذا المعرض لوحة تشكيلية للفنان المصري جلال جمعة صنعها من الحصى.

ويشمل برنامج الملتقى الذي تنظمه الجمعية المصرية للكاريكاتير بالتعاون مع وزارة الثقافة وكلية الفنون الجميلة بجامعة المنيا ورش عمل وندوات ومعارض متخصصة.

ويهدى الملتقى دورته السادسة التي تمتد حتى 21 يوليو تموز إلى الفنان المصري الراحل محمد عبد المنعم رخا (1910-1989) وتسلم درع التكريم عن أسرته ابنه جمال رخا.

كما كرم الملتقى مجموعة من فناني الكاريكاتير العرب والأجانب منهم الإماراتية آمنة الحمادي والسعودي أيمن الغامدي والكويتية سارة النومس واللبناني أنس اللقيس والياباني تومو تاباتا.