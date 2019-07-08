الاتحاد الأوروبي يعقد ورشة العمل الثانية لمشروع "تراثي هويتي" الثلاثاء المقبل

وطن: يعتزم الاتحاد الأوروبي عقد ورشة العمل الثانية لمشروع "تراثي هويتي"، الذي يقوم بتمويله، وذلك يوم الثلاثاء 16.7.2019 في فندق الميلينيوم برام الله.

وستعقد الورشة بحضور ممثلي الاتحاد الأوروبي ووزارات الثقافة والسياحة والآثار والتربية والتعليم.

وستكون ورشة العمل مناسبة لإطلاق الموقع الإلكتروني للمشروع بشكل رسمي، والذي يتضمن جميع النتائج العلمية المتعلقة بالتراث ومعلومات الأنشطة وقاعدة بيانات ضخمة عن الجهات الفاعلة الثقافية.

كما ستتضمن ورشة العمل جلسة عرض للدروس المستفادة من المشاركين الذين شاركوا في التدريب في الأردن، بالإضافة إلى جلسة لتقديم أدوات التوعية قيد الإنشاء في إطار المشروع.

ومن المتوقع أن تشارك في الورشة أكثر من 60 جهة فاعلة رئيسية من مواقع مختلفة في فلسطين، تعمل في قطاع التراث الفلسطيني وتهدف إلى تحفيز إنشاء شبكات بين المشاركين.

ويهدف مشروع "تراثي هويتي"، إلى المساهمة على الحفاظ وتعزيز التراث الموجود على طول مسار ابراهيم، وهو مسار المشي المجتمعي في فلسطين لتعزيز المواطنة والهوية الفلسطينية.

علاوة على ذلك، يقدم المشروع أنشطة تساهم في تماسك الشعب الفلسطيني، ويعزز الإدماج والثقة بهدف خلق شعور بالانتماء من أجل التأثير الإيجابي بين المجتمعات الفلسطينية، إضافة إلى ذلك، يتضمن المشروع دورات تدريبية حول الحفاظ على التراث والترويج له بهدف زيادة الوعي بالتراث الفلسطيني.

ويتم تنفيذ المشروع بشكل مشترك من قبل 4 شركاء، وهم مؤسسة آفرات فرنسا، وجامعة بيت لحم/ معهد الشراكة المجتمعية – فلسطين، والمركز الفلسطيني للتقارب بين الشعوب - فلسطين، ومؤسسة تيتراكتس – فرنسا.