اشتية: كنفاني زرع فينا الوعي وادعو لاعتماد ذكرى استشهاده يوما للرواية الفلسطينية

رام الله- وطن: قال رئيس الوزراء د.محمد اشتية إن غسان كنفاني زرع فينا الوعي وتتلمذنا على يديه حين دعا للثورة بقوله "لماذا لا يدقّون جدران الخزان؟". داعيا وزير الثقافة عاطف ابو سيف لاعتماد ذكرى استشهاده يوما للرواية الفلسطينية.

وأضاف اشتية: غسان كنفاني وانت في قبرك، الشعب الفلسطيني دق جدران الخزان، والقيادة الفلسطينية دقت جدران الخزان.

جاء ذلك خلال، افتتاح فعاليات ملتقى فلسطين الثاني للرواية العربية، في رام الله، بحضور أدباء وروائيين عرب.

وقال اشتية: اليوم في ذكرى استشهاد غسان كنفاني، اتمنى على وزير الثقافة ان يجعل من تاريخ استشهاده يوما للرواية الفلسطينية. مؤكداً أن فلسطين شكلت مركزاً ثقافياً على مدار التاريخ.

وبخصوص المعركة مع الاحتلال، قال اشتية نخوض أربع معارك مع الاحتلال، وهي:

أولاً: معركة الجغرافيا، حيث يقضم الاحتلال من أرضنا شهرياً ما لا يقل عن الفي دونم، ويراكم فوقها من المحتلين ما لا يقل عن الفي مستعمر.

ثانياً: معركة الرواية : وهذه معركة متراكمة حتى اليوم، وهي ما يجري في الأقصى والقدس والتي يريد الاحتلال من خلالها ان تهيمن الرواية اليهودية على الرواية الاسلامية والمسيحية في القدس، لكننا سنبقى اوفياء لروايتنا.

ثالثاً: معركة الاعتراف: وهي النفي للفلسطيني الذي يقوم به الاحتلال.

رابعاً: معركة المال المرتبطة بصفقة القرن ومؤتمر المنامة.

وأكد اشتية أن الشعب الفلسطيني وقيادته لا يزالون موجودين على ساحة المعركة.