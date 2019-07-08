اليهود الاثيوبيون في دولة الاحتلال يجددون احتجاجاتهم

وطن: جدد اليهود الإثيوبيون في دولة الاحتلال، اليوم الإثنين، احتجاجاتهم على مقتل شاب منهم برصاص ضابط في الشرطة الإسرائيلية.

وتجمع في تل أبيب نحو ألف متظاهر، غالبيتهم من النساء الإثيوبيات، وبدأوا في السير نحو ساحة "رابين" حيث تنظم تظاهرة وقوف في المكان.

وقامت الشرطة قامت بإغلاق عدد من الشوارع في المدينة.

وتظاهر يهود إثيوبيون أيضا في عسقلان، وفي نتانيا أغلقوا أحد شوارع المدينة، وقامت الشرطة الإسرائيلية بإخلائهم من المكان.

وقالت الشرطة إنها نشرت قوات كبيرة على المحاور الرئيسية، وأضافت أنها لن تسمح بمظاهرات عنيفة .