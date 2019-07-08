مجموعة العمل: (3987) لاجئاً فلسطينياً سقطوا خلال سنوات الحرب في سوريا

وطن: قال فريق الرصد والتوثيق في "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا"، إنه استطاع توثيق ما لا يقل عن (3987) ضحية من اللاجئين الفلسطينيين في سوريا سقطوا منذ اندلاع الأحداث بسوريا في آذار- مارس /2011 ولغاية حزيران – يونيو 2019، نتيجة الحرب هناك، أو خارج سوريا على دروب الهجرة أو دول الشتات الجديد.

وأشارت مجموعة العمل إلى سقوط (1977) ضحية فلسطينية داخل المخيمات والتجمعات الفلسطينية حتى نهاية حزيران – يونيو 2019 في زيادة عن ذات التاريخ من العام 2018 الذي سجل فيه 1953 ضحية بواقع زيادة ( 24 ) ضحية.

وتوضح الإحصاءات إلى أن مخيم اليرموك في دمشق تصدر القائمة العامة للضحايا حيث تم توثيق (1422) ضحية قضوا من أبنائه، يليه مخيم درعا جنوب سوريا حيث تم توثيق سقوط (263) ضحية من سكانه، ثم مخيم خان الشيح بريف دمشق حيث سقط (202) ضحية من أبنائه، ثم مخيم النيرب في حلب حيث وُثق سقوط (168) ضحية من أبنائه، ومن ثم مخيم الحسينية سقط من أبنائه (124) ضحية، فيما تم توثيق (188) ضحية غير معروفي السكن.