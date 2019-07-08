الاحتلال يعتقل شابين على مدخل العيسوية

رام الله- وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الليلة، شابين عند المدخل الشرقي لقرية العيسوية شمال شرق القدس.

وذكر شهود عيان ان شرطة الاحتلال اوقفت سيارة عند المدخل الشرقي لقرية العيسوية، ثم اجبرت سائقها على ايقافها واعتقلت الشابين عمار ابراهيم عبيد (27 عاما)وسيف رمضان عبيد(24 عاما)، واقتادتهما الى جهة مجهولة.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت قرية العيسوية مساء اليوم ونصبت حواجز على مداخلها، وانتشرت داخل أحياءها، وحررت المخالفات لعدد من السائقين.

واندلعت مواجهات خفيفة بين قوات الاحتلال والشبان داخل قرية العيسوية، بعد تصدي الشبان لها بالحجارة.