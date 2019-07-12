غزة تستعد لمسيرات العودة في الجمعة الـ66

وطن: يستعد المواطنون في غزة ، اليوم، للمشاركة في جمعة جديدة من فعاليات مسيرات العودة، وذلك بعد يوم على استشهاد أحد عناصر كتائب القسام برصاص جيش الاحتلال قرب السياج الفاصل شمال القطاع.

ودعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة في بيان صحفي، الجماهير، للمشاركة في فعاليات الجمعة الـ66 شرق قطاع غزة، بعنوان "لا تفاوض لا صلح لا اعتراف بالكيان".

وشددت الهيئة على استمرار مسيرات العودة بأدواتها السلمية؛ لمنع إسقاط حق العودة وكسر الحصار عن غزة، لافتة إلى أنه "لا بد من استعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام لحماية حقوقنا على أرضنا المقدسة".

يذكر أن جيش الاحتلال رفع حالة التأهب في غلاف غزة، في أعقاب الرد المتوقع من حماس على استشهاد أحد عناصر القسام صباح أمس. وفق موقع "حدشوت 24" العبري.