خلال اتصال هاتفي..الرئيسان عباس وبوتين يؤكدان: الحل السياسي هو الأولوية من أجل سلام عادل ودائم



رام الله- وطن: جرى اتصال هاتفي مطول ومعمق، اليوم الجمعة، بين الرئيس محمود عباس، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وتم خلال الاتصال الهاتفي، استعراض كافة القضايا سواء فيما يتعلق بـ"صفقة القرن" أو الموقف من "لقاء المنامة" أو الموقف من حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

كما تم التوافق على أن الحل السياسي له الأولوية من أجل سلام عادل ودائم.

وعبر الرئيس عباس عن تقديره للموقف الروسي من "ورشة المنامة" و"صفقة القرن" والتمسك بالشرعية الدولية.

وشرح للرئيس بوتين، الوضع المتأزم في العلاقة مع "إسرائيل"، وكذلك الخروقات اليومية وآخرها حفر نفق بهدف تغيير ملامح القدس المحتلة، كذلك حجز الأموال الفلسطينية، الأمر الذي وضعنا في ضائقة مالية صعبة على جانب الاستمرار بالاستيطان والاقتحامات اليومية.

وقال الرئيس إن الجهد الروسي في موضوع المصالحة الفلسطينية هام ومقدر، وإننا ملتزمون باتفاق القاهرة 2017، وجاهزون لتنفيذه بالكامل.

وأكد الرئيسان دعمهما للدور المصري وأهميته في تحقيق المصالحة.

بدوره، أكد الرئيس بوتين ضرورة الالتزام بالشرعية الدولية لإيجاد تسوية للقضية الفلسطينية، مشددا على أن الدعم الاقتصادي لا يجوز أن يكون قبل الحل السياسي الذي له الأولوية.

وقال إنه سيواصل عمله مع الجانب الأميركي والإسرائيلي من أجل تعزيز حل الدولتين.

وبخصوص المصالحة، أكد الرئيس بوتين ضرورة أن يتم ذلك ضمن إطار منظمة التحرير الفلسطينية، مشيرا إلى أن روسيا ستستمر بتعزيز العلاقات الثنائية الفلسطينية- الروسية على الصعد كافة.

وأضاف الرئيس الروسي، أنه يتطلع لاستقبال الرئيس عباس في موسكو من أجل مزيد من التشاور.

وفي نهاية الاتصال، ثمن الرئيس عباس، الموقف الروسي الذي يتوافق تماما مع الموقف الفلسطيني في القضايا كافة، وخاصة الالتزام بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس .