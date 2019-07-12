إصابة الطفل عبد الرحمن اشتيوي بالرصاص الحي في الرأس خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

وطن: أصيب طفل بالرصاص الحي بالرأس والعشرات بالاختناق، ظهر اليوم الجمعة، خلال قمع قوات الاحتلال لمسيرة كفرقدوم الاسبوعية المناهضة للاستيطان شرق قلقيلية.

وأفادت مصادر محلية بأن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص المعدني المغلف بالمطاط والحي، وقنابل الغاز والصوت، على المشاركين في المسيرة ما أدى لإصابة العشرات بحالات اختناق، وإصابة طفل بالرصاص الحي في الرأس.

وذكرت مصادر محلية أن الطفل المصاب هو عبد الرحمن اشتيوي ويبلغ من العمر ١٠ سنوات.

وأكدت أن الطفل يخضع في هذه الأثناء لعملية جراحية بمستشفى رفيديا بنابلس.