حماس تمهل الاحتلال 7 ايام لرفع الحصار.. معركة "العصف المأكول" ستتكرر

وطن: قال فتحي حماد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، مساء اليوم الجمعة، ان الاحتلال الاسرائيلي امامه اسبوعاًَ لرفع الحصار عن قطاع غزة، مؤكداً ان صبر الفلسطينيين بدأ ينفذ والانفجار لن يكون في غزة فقط بل في الضفة الغربية والخارج أيضا.

واضاف إن معركة العصف الماكول ستتكرر مع الاحتلال ولن نسكت على ما يحدث في الاقصى.

وأضاف حماد خلال مشاركته في الجمعة ال66 لمسيرات العودة، أنه برغم الاعتذار سننتقم وسنثأر للشهيد محمود الأدهم ونحن نُحضّر لذلك.

وتابع: نحن نطور صواريخنا ونقول للوسطاء بأننا لن نسكت على دماء أبنائنا وحصارنا.