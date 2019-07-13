خلال جولته في ألمانيا... أبو كشك يبحث تعزيز الشراكة مع Ortel Mobile ويتفقد طلبة الجامعة المتدربين فيها

وطن: زار الأستاذ الدكتور عماد أبو كشك رئيس جامعة القدس شركة Ortel Mobile في مدينة ديسلدورف الألمانية، حيث التقى السيدة Bellma Manchai مديرة قسم التسويق بالشركة وتم بحث توسيع الشراكة والتعاون المشترك بين الجامعة والشركة الألمانية.

كما التقى أ.د ابوكشك، أثناء الزيارة طلبة جامعة القدس، الذين يتدربون في الشركة العملاقة في مجال الاتصالات حول العالم، واستمع الى شرح عن مستوى طلبة الجامعة المتميز في تجربتهم التدريبية العالمية الأولى لهم، والتي توفرها الجامعة بالتعاون مع لجنة أصدقاء جامعة القدس في ألمانيا .

وشكر البروفيسور أبو كشك، شركة Ortel Mobile على شراكتهم الاستراتيجية مع جامعة القدس، موضحاً أهمية دمج طلبة الجامعة بأسواق العمل العالمية والمحلية واكسابهم الخبرة بأعلى مستوى احترافي، ما يؤدي إلى رفع انتاجية الاقتصاد الفلسطيني ككل وخلق فرص عمل للخريجيين المتميزين.

وحضر اللقاء جمال محمود رئيس لجنة أصدقاء جامعة القدس في ألمانيا ، وجمال أبو بكر رئيس لجنة أصدقاء جامعة القدس في أبو ظبي، و ابراهيم الرفاعي عضو لجنة أصدقاء جامعة القدس في ألمانيا والبروفيسور مانفريد مانثاي منسق برنامج الدراسات الثنائية بين جامعة القدس والشركات الألمانية.