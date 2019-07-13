استقرار الحالة الصحية للأسير الجريح جلال جبار

رام الله- وطن: قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن الحالة الصحية للأسير الجريح جلال جبار (51 عاما)، من قرية جلقموس بمحافظة جنين، مستقرة رغم خطورة إصابته التي تعرض لها أثناء اعتقاله الأسبوع الماضي.

ولفتت الهيئة في بيان لها اليوم السبت، الى أن الأسير جبار القابع في قسم العظام بمشفى العفولة، أصيب برصاصتين في قدمه اليمنى بتاريخ 9/7/2019، أطلقها عليه جنود الاحتلال بالقرب من معسكر سالم، أدت الى تهتك العظم.

وأضافت، انه تم اجراء عملية زراعة بلاتين خارجي لقدم الاسير يوم امس، وستجرى له عملية أخرى خلال الايام المقبلة.

وبينت الهيئة، أن الأسير مكبل اليدين في سريره حيث يرقد بمشفى العفولة.