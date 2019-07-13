مقتل الفلسطيني سليم أبو معروف في اليمن وعائلته تتهم المخابرات الإماراتية بالجريمة

وطن: قتل الشاب الفلسطيني سليم أبو معروف من سكان قطاع غزة، يوم أمس الجمعة، على يد مسلحين أقدموا على اختطافه في منطقة مأرب باليمن.

وقال مؤيد أبو يحيى شقيق زوجة أبو معروف عبر حسابه على فيسبوك، إنه قتل داخل سجون الأمن السياسي في مأرب تحت التعذيب على يد المخابرات الإماراتية بعد اختطافه من مطار سيئون الدولي في اليمن.

وقال نشطاء فلسطينيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إن الشاب سليم معروف من سكان مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة ويعمل لدى مؤسسة القدس الدولية في صنعاء، وهو إمام مسجد جامعة الإيمان باليمن، ولديه خمسة أطفال، ويقيم هناك منذ 10 سنوات.