الإغاثة الطبية والقدس المفتوحة تختتمان دورة تدريبية حول أساسيات التأهيل لذوي الإعاقة

وطن: اختتمت الإغاثة الطبية و جامعة القدس المفتوحة في محافظة شمال غزة دورة تدريبية حول أساسيات التأهيل الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة.

وشارك في الدورة التدريبية التي عُقدت في مقر مركز "نعم نستطيع" للأطفال ذوي الإعاقة في منطقة عزبة بيت حانون، 36 من طلاب وطالبات قسم التربية الخاصة في جامعة القدس المفتوحة.

وقدم مدربون من جمعية الإغاثة الطبية ومديرية التربية والتعليم موضوعات تدريبية في الدورة التي استمرت 20ساعة تدريبية.

وشملت الدورة موضوعات حول أهمية العلاج الطبيعي والتأهيل والتدخل المبكر، مراحل نمو وتطور الطفل، أسباب الإعاقة والحق في التعليم وسهولة وصول الأطفال ذوي الإعاقة إلي المدارس العامة، فضلاً عن طرق تدريس الأطفال ذوي الإعاقة الذهنية وكيفية عمل الخطة التعليمية و الاضطرابات السلوكية والانفعالية، وكيفية عمل خطة تعديل سلوك واضطرابات اللغة والنطق و العلاج الوظيفي وتنمية المهارات للأطفال.

وقال مصطفي عابد مدير برنامج التأهيل بالإغاثة الطبية، في سياق الحفل الختامي ، أن الدورة التدريبية هدفت إلى تمكين طلبة قسم التربية الخاصة بجامعة القدس المفتوحة من المعلومات والمعارف حول التأهيل والعمل علي صقل مهارتهم النظرية بالمهارات العملية وتنمية المهارات المهنية.

من جانبه أكد الدكتور هاشم حميد أستاذ التربية الخاصة في جامعة القدس المفتوحة، أن الإغاثة الطبية أصبحت شريكاً حقيقياً مع جامعة القدس المفتوحة والتي تعمل علي بناء قدرات الطلبة وخاصة طلبة التربية الخاصة وتلعب دوراً بارزاً في تنمية المهارات المهنية، مشيراً إلى أن الإغاثة الطبية تعمل بالمشاركة مع الجامعة على رسم الخارطة الميدانية للتربية الخاصة .

من جهته قدم ماجد المدهون مدير الإرشاد والتربية الخاصة في مديرية التربية والتعليم في محافظة شمال غزة، كلمة أشار فيها إلى حاجة المجتمع لكوادر متخصصة في مجال التربية الخاصة الذين يقدمون خدمات متخصصة لذوي الإعاقة، مشيراً إلى أن الوزارة، تواصل جهودها لتوسيع نطاق المعرفة والمهنية في مجال تقديم خدمات ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع المحلي.

من جانبهم عبر بعض الطلاب المشاركين في الدورة التدريبية عن مدى استفادتهم من موضوعات الدورة وفعالياتها.

وقالت إيمان أبو جراد، في كلمة المتدربين خلال الحفل، أن الدورة قدمت لهم كماً من المعلومات الهامة التي دعمت إلى حد كبير استفادتهم من دراستهم الجامعية.