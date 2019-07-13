رامي زيتاوي من أم الفحم: "بلطف من الله لم تقع مجزرة ولم يقتلوني ويقتلوا أولادي"

"حاولوا قتلنا جميعاً لولا ستر الله وحمايته لكانت مجزرة " - بهذه الكلمات تحدث المواطن رامي زيتاوي من مدينة ام الفحم عن الحادثة ، التي حصلت معه هو ، وافراد عائلته ، فجر هذا اليوم.

وقال زيتاوي بانه "تم اطلاق النار على بيته ، من قبل مجهولين ، بينما كان هو وأفراد عائلته يجلسون على شرفة بيتهم".

وسَرَد تفاصيل الواقعة قائلا : "كنا 7 اشخاص نجلس بشرفة المنزل ننتظر وصول طعام كنا قد طلبناه، واذ بسيارة تأتي باتجاه المنزل ويخرج منها اشخاص، قاموا باطلاق وابل من الرصاص تجاه المنزل بشكل عشوائي، فانبطحنا جميعا على الارض، الا ان الرصاص اخترق نوافذ المنزل وكاد ان يصيب طفلي المتواجد بداخل المنزل، وايضاً تضرر منزل شقيقي الذي اخترق الرصاص غرفة ابنته من ذوي الاحتياجات الخاصة، وبلطف من الله لم تصب بأذى، الا ان اضرارا مادية لحقت بالمرحاض الخاص بها".

" بلطف من الله لم تحصل مجزرة "

وأضاف زيتاوي :" كانت ستحصل مجزرة، تقتل خلالها عائلة بأكملها لولا ستر الله علينا! الرصاص في كل مكان على سيارتي ، بشرفة منزلي ، بجدران المنزل ، بنوافذ المنزل .. في كل مكان ".

وتابع :" هل يعقل ان تستهدف عائلة بهذا الشكل وانا اقول لاي شخص اقدم على هذا التصرف الاجرامي نحن مسالمون ولا نقدم على أذية أحد ، واذا كان لك حق لدينا فنعطيه لك ، ولكن ليس بهذه الطريقة الاجرامية كالعصابات تهجمون على البيوت وتطلقون الرصاص وتحاولون قتل من في المنزل ".



(بانيت)