الفريق المجتمعي يضع خطته للبدء بلقاءات مع أركان العدالة للاستماع لملاحظاتهم لإصلاح القضاء

رام الله- وطن: عقد اليوم السبت 13/7/2019 الفريق المجتمعي الذي فوضه المؤتمر الشعبي لإصلاح وتوحيد القضاء بمهمة اعداد مقترح تفصيلي لإنقاذ القضاء ومتابعة تنفيذ توصيات اجتماعه الاول في مقر الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء في مدينة رام الله.

ووضع المشاركون خطة للبدء بسلسلة من اللقاء مع الاطراف المعنية "أركان العدالة" للاستماع الى ملاحظاتها حول رؤيتهم المقترحة لاصلاح القضاء، وسيكون الائتلاف الاهلي لاصلاح القضاء بمثابة فريق فني للفريق المجتمعي المفوض في متطلبات عمله، حيث شارك في الاجتماع اليوم ممثلون عن الهيئة المستقلة وأمان واستقلال لمساعدة الفريق.

وكان المؤتمر الشعبي لاصلاح القضاء الذي نظمه الائتلاف الاهلي لاصلاح القضاء وحمايته وعقد في مدينة البيرة بتارخ 8/7/2019 قام بتفويض فريق مجتمعي من المشاركين في المؤتمر من ذوي الخبرة مهمة متابعة تنفيذ الرؤية المجتمعية لاصلاح القضاء التي عرضت في المؤتمر والملاحظات والكلمات والمداخلات والتوصيات التي قدمت خلال جلسات المؤتمر، تأخذ بعين الإعتبار المشاورات المجتمعية الجارية لإصلاح القضاء، واعداد مقترح تفصيلي للإنقاذ يتم الاعلان عنه رسمياً في موعد اقصاه 4 اسابيع من تاريخ انعقاد المؤتمر.

في نهاية المؤتمر فوض المشاركون في االمؤتمر كل من السادة والسيدات : أ. شوقي العيسة ، أ شكري العبودي، أ. علي شقيرات، د. نجاح الدقماق، أ. عبد القادر الحسيني، أ. داود درعاوي، أ. عصام العاروري، واقترح ايضاً من قبل المؤتمر أن تتم دعوة كل أ. عصام يونس وشعوان جبارين للإنضمام الى هذه اللجنة في حال رغبتهم بذلك بعد التشاور معهم .



وكان الائتلاف الأهلي لإصلاح القضاء وحمايته عقد الاثنين الماضي، في مقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في مدينة البيرة، مؤتمراً شعبياً بعنوان: "معاً لإصلاح منظومة العدالة وتوحيدها في فلسطين"، والذي جاء حصيلة عام كامل من الجهد المضني والمشاورات التي بذلها الائتلاف الأهلي لدعم استقلال القضاء وحمايته، مكتنفاً تحت مظلته عضوية 28 منظمة أهلية مختصة بالشأن القضائي، وحقوق الانسان. للاطلاع (اضغط هنا).



ونشرت وطن، مادة خاصة عن المؤتمر بعنوان "المؤتمر الشعبي لاصلاح منظومة العدالة يثير الجدل بين القانونيين والقضاة حول طرق وآليات اصلاح القضاء"، للاطلاع (اضغط هنا).