أمان لوطن: إصلاح منظومة العدالة يتطلب وقف تدخل السلطة التنفيذية في عمل القضاء.. والهيئة المستقلة: المطلوب إجراء تعديلات على جملة من القوانين المتعلقة بجهاز القضاء من أجل اصلاحه وتطوير عمله

وطن – ريم أبو لبن: عقد اليوم الفريق المجتمعي الذي فوضه المؤتمر الشعبي لإصلاح وتوحيد القضاء بمهمة اعداد مقترح تفصيلي لإنقاذ القضاء ومتابعة تنفيذ توصياته اجتماعه الأول في مقر الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء في مدينة رام الله.

المشاركون في الاجتماع وضعوا خطة للبدء بسلسلة من اللقاءات مع الأطراف المعنية للاستماع الى ملاحظاتها حول رؤيتهم المقترحة لاصلاح القضاء، وسيكون الائتلاف الاهلي لاصلاح القضاء بمثابة فريق فني للفريق المجتمعي المفوض في متطلبات عمله، حيث شارك في الاجتماع اليوم ممثلون عن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان وائتلاف أمان لمساعدة الفريق في اعداد التقارير.

وأكد المدير التنفيذي للائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" مجدي أبو زيد لوطن، أن مؤسسات المجتمع المدني بما فيه ائتلاف أمان تسعى جاهدة لوقف تدخلات السلطة التنفيذية في عمل القضاء، من خلال إصلاح منظومة العدالة والعمل على سن قوانين تساعد في استقلالية الجهاز القضائي وترسخ مفهوم الشفافية والموضوعية في عمل هذا الجهاز.

وفي سؤال حول ما إذا كانت البيئة السياسية والقانونية جاهزة لإجراء الإصلاحات القضائية، أضاف أبو زيد: أنا أفضل وجود التعديلات في بيئة ديمقراطية وبوجود مجلس تشريعي منتخب.. ولكن إن كان لا بد من إجراء إصلاحات على القوانين فيجب أن تكون محدودة جداً وبوجود مشاورات وضمانات حتى لا تكون مدخلاً للإجهاز على القضاء بشكل كامل".

وأضاف أبو زيد: "لدينا قضاة مهنيين ولكن القوانين المتعلقة بعمل منظومة القضاء الفلسطيني تحتاج للعديد من التعديلات".

وأشار ابو زيد إلى أن الفريق المجتمعي سيعمل على إعداد مقترح تفصيلي لإنقاذ القضاء وسيتم الإعلان عنه رسمياً في موعد أقصاه 3 أسابيع من تاريخ انعقاد الاجتماع الأول للفريق المجتمعي.

بدوره أكد مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار دويك أن الفريق المجتمعي والذي فوضه المؤتمر الشعبي لإصلاح وتوحيد القضاء من أجل اعداد تقرير مفصل عن كيفية اصلاح منظومة القضاء سيجري لقاءات مع مختلف الجهات الرسمية والأهلية وكذلك ممثلين عن أركان العدالة للاستماع لملاحظاتهم حول عمل القضاء، من أجل الاتفاق على وضع خطة كاملة لإصلاحه وإنقاذه.

وتابع دويك: "أن الفريق ينظر بأهمية لموضوع تسريع الدعاوي الجزائية والحقوقية، وتوضيح دور النيابة وعلاقة وزارة العدل بالقضاء والنيابة، وشفافية وحوكمة مجلس القضاء الأعلى فيما يخص ادخال عناصر داخل إدارة المجلس وهم من خارج الجسم القضائي".

وبالحديث عن جملة القوانين والتشريعيات التي بحاجة لاجراء تعديلات عليها من اجل تطوير المنظومة القضائية ، قال دويك ان قانون تشكيل المحاكم والدعاوي الجزائية، وقانون أصول المحاكمات المدنية والحقوقية بحاجة لتعديلات، وقد تطال المطالبات باجراء تعديلات على قانون السلطة القضائية والتفتيش القضائي، الى جانب العمل على تعزيز استقلال إدارة التفتيش القضائي .

وفي سؤاله عن احتمالية تعرّض الفريق المجتمعي للتدخلات سواء من السلطة التنفيذية أو غيرها، قال دويك إن: "المجتمع المدني حر، ورأيه يأتي من داخله، وهو يضم مؤسسات وطنية تعرف بنزاهتها، غير أن باب الحوار مفتوح أمام الجميع".

يشار الى ان اللجنة المفوضة من المؤتمر الشعبي لاصلاح القضاء ضمت كلا من: أ. شوقي العيسة، أ شكري العبودي، أ. علي شقيرات، د. نجاح الدقماق، أ. عبد القادر الحسيني، أ. داود درعاوي، أ. عصام العاروري، واقترح ايضاً من قبل المؤتمر أن تتم دعوة كل أ. عصام يونس وشعوان جبارين للإنضمام الى هذه اللجنة في حال رغبتهم بذلك بعد التشاور معهم.

وكان الائتلاف الأهلي لإصلاح القضاء وحمايته عقد الاثنين الماضي، في مدينة البيرة، مؤتمراً شعبياً بعنوان: "معاً لإصلاح منظومة العدالة وتوحيدها في فلسطين"، والذي جاء حصيلة عام كامل من الجهد المضني والمشاورات التي بذلها الائتلاف الأهلي لدعم استقلال القضاء وحمايته، والذي يضم تحت مظلته عضوية 28 منظمة أهلية مختصة بالشأن القضائي وحقوق الإنسان .

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ونشرت وطن، مادة خاصة عن المؤتمر بعنوان "المؤتمر الشعبي لاصلاح منظومة العدالة يثير الجدل بين القانونيين والقضاة حول طرق وآليات اصلاح القضاء"، للاطلاع.. اضغط هنا

في حين عقد الفريق المجتمعي الذي فوضه المؤتمر الشعبي لإصلاح وتوحيد القضاء بمهمة اعداد مقترح تفصيلي لإنقاذ القضاء ومتابعة تنفيذ توصيات اليوم اجتماعه الاول في مقر الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء في مدينة رام الله ، للاطلاع.. اضغط هنا

وتأتي خطة إنقاذ القضاء وإصلاحه في ظل تعطيل المجلس التشريعي والانتخابات الرئاسية، وغياب الشفافية وحرية الرأي والتعبير والتضييق على الحريات العامة، فيما تسعى 28 منظمة أهلية مختصة بالشأن القضائي وحقوق الإنسان لتجنيد طاقاتها للمضي بإصلاحات مشاكل القضاء، كونه أحد أهم أركان النظام السياسي.