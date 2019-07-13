إغلاق مراكز الاقتراع للانتخابات المحلية/ الإعادة

وطن: أعلنت لجنة الانتخابات المركزية انتهاء عملية الاقتراع للانتخابات المحلية/الإعادة 2019، حيث أُغلقت مراكز الاقتراع في الهيئات المحلية، في تمام الساعة السابعة مساء اليوم السبت 13 تموز، وسمح فقط للناخبين المتواجدين داخل المراكز بالتصويت بعد الموعد المحدد.

وبانتهاء عملية الاقتراع، بلغ عدد المقترعين الكلي في الهيئات المحلية التي جرت فيها انتخابات الإعادة 17,213 من أصل 29,589 ناخب وناخبة هم أصحاب حق الاقتراع، بحيث بلغ متوسط نسبة الاقتراع 58.2%. وقد بدأت طواقم اللجنة بعملية الفرز مباشرة في نفس مراكز الاقتراع، ومن ثم يجري تجميع محاضر الفرز في مبنى الهيئة المحلية، بحيث يتم في نهاية هذه العملية نشر عدد الأصوات التي حصلت عليها القوائم المرشحة على مستوى الهيئة المحلية.

وقالت اللجنة أن عملية الاقتراع سارت بشكل عام بهدوء وانتظام دون أي مشاكل، ولم تسجل أي خروقات جدية من شأنها أن تؤثر على نتيجة الاقتراع.

يذكر بأنه سيتم الإعلان عن النتائج الأولية لهذه الانتخابات بعد ظهر يوم غد الأحد الموافق 14/7/2019، بحيث يشمل الاعلان عدد الأصوات وعدد المقاعد التي حصلت عليها كل قائمة وأسماء الفائزين.