اشتية يجتمع مع رئيس اتحاد الجاليات الفلسطينية بأوروبا ويدعو للاستثمار في فلسطين

وطن: استقبل رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية في مكتبه اليوم رئيس اتحاد الجاليات الفلسطينية في أوروبا، الدكتور علي القادي، حيث تم النقاش حول أهمية دور الجاليات الفلسطينية في دعم قضيتهم وشعبهم سياسيا واقتصادياً وكذلك الاطلاع على هموم الجاليات في أوروبا.

ونقل القادي دعم الجاليات للقيادة الفلسطينية في مواجهة التحديات وسياسة الابتزاز التي تنتهجها أمريكا وإسرائيل لتمرير صفقة القرن مثمنا موقف الرئيس ابو مازن الثابت والرافض لهذه الصفقة.

وأعرب القادي عن اعتزازه الكبير بالجهد الذي تبذله الحكومة في تحدي سياسات الاحتلال وبشكل خاص حجز الأموال الخاصة بالأسرى والشهداء لدمغ الشعب الفلسطيني بالإرهاب.

وناقش القادي مع اشتية ما تقوم به الجاليات من جهد مع الحكومات والأحزاب في أوروبا لشرح ما يواجهه الشعب الفلسطيني من جرائم ضد الإنسانية لخلق بيئة داعمه للقضية الفلسطينية، وأطلعه على هموم الجاليات والمصاعب التي تواجهها وخاصة بعد نزوح الآلاف من شعبنا من سوريا وحاجاتهم.

وبدوره ثمن اشتية ما تقوم به الجاليات تاريخيا ودعم قضيتهم مطالباً بمضاعفة الجهود في ظل الحرب التي تشنها أمريكا وإسرائيل.

وفيما يتعلق بوحدة شعبنا، أكد اشتية عن الجاهزية الكاملة للحكومة للنزول إلى قطاع غزة بمجرد التزام اخوتنا في حماس باتفاقية القاهرة في العام ٢٠١٧.

ودعا اشتية أبناء الشعب الفلسطيني في العالم للاستثمار في فلسطين مقدما شرح مفصل عن التسهيلات لابناء الجاليات في مجال الاستثمار والمساهمة في دفع الاقتصاد الفلسطيني وتخفيض نسبة البطالة.