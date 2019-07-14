سفير فلسطين في لبنان: ندعو السلطات اللبنانية لاستثناء اللاجئين الفلسطينيين من إجراءات مكافحة "العمالة الأجنبية"

رام الله- وطن: أجرى سفير دولة فلسطين لدى لبنان أشرف دبور سلسلة اتصالات مع مسؤولين لبنانيين لبحث الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها وزارة العمل من أجل تطبيق قانون العمل اللبناني وعلى العمال الأجانب، فيما دعا دبور الحكومة اللبنانية لاستثناء اللاجئ الفلسطيني الذي يقطن قسراً الأراضي اللبنانية من ذات القانون لما يشكل تضيقا عليه.

وقال دبور : "نحن لبنانيين وفلسطينيين في معركة واحدة، وبين البلدين تعاون مشترك لموجهة تبعات "صفقة القرن" ومشاريع التوطين".

وأضاف دبور : "نحن في مرحلة انعقاد اللقاءات اللبنانية الفلسطينية لايجاد الحلول المناسبة وفقاً لتوصيات مجموعة العمل والرؤية اللبنانية في معالجة الملف الفلسطيني، وتنفيذ قانون العمل المعدل رقم (129) بتاريخ 17-8-2010، حيث تم تعديل المادة (59) من القانون ولغاية الآن نحن بانتظار مرسوم الآلية التطبيقية للتعديل مما يسمح للفلسطيني بالعمل وتوفير الحياة الكريمة له".

فيما أوضح دبور بأن القانون سوف ينجم عنه آثار سلبية تطال اللاجئ الفلسطيني حيث يجري ملاحقته في أماكن عمله وتحت شعار "مكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية".

ويذكر أن القانون اللبناني يمنع اللاجئين الفلسطينيين من ممارسة أكثر من 60 مهنة، إضافة إلى مجموعة من القرارات الإدارية التي تحدد الشروط الواجب توفرها للحصول على اجازة عمل.

وجاءت تصريحات السفير دبور، بعد قيام وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان بإطلق حملة لمكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية في 10 تموز الجاري في مختلف المناطق اللبنانية تتضمن اغلاق المحال التي تشغل عمالاً أجانب بشكل غير قانوني، وتنظيم محاضر ضبط بالشركات التي تشغل العمال الأجانب من دون إجازات عمل لهم، بهدف إعطاء الأولوية لليد العاملة اللبنانية وخلق المزيد من فرص العمل لها في ظل المنافسة الناجمة عن تدفق النازحين السوريين إلى لبنان.

و طالبت الفصائل الفلسطينية في لبنان، اليوم "السبت" الحكومة اللبنانية بعدم التضييق على اللاجئين الفلسطينيين وبإغلاق أبواب الحياة أمامهم وتجويعهم"، وعدم ملاحقتهم في أماكن عملهم في إطار "مكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية".

جاء ذلك في بيانين منفصلين صدرا عن كل من قيادة فصائل "منظمة التحرير الفلسطينية" وقيادة "تحالف القوى الفلسطينية".

واستغربت فصائل المنظمة في بيانها "الإجراءات التي تقوم بها وزارة العمل اللبنانية بملاحقة العمال الفلسطينيين في أماكن عملهم، والقيام بتحرير محاضر ضبط قانونية ومالية بحق مشغليهم، تحت شعار مكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية".

واعتبرت أن "هذا التصرف الذي يقوم به موظفو وزارة العمل اللبنانية لا ينسجم مع الموقف اللبناني الرسمي الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني والرافض لما يسمى "صفقة القرن" الذي صدر عن كبار المسؤولين اللبنانيين".

ويبلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات والتجمعات في لبنان بحسب إحصاء العام 2017 يبلغ 174 ألفا و 422 فرداً يعيشون في 12 مخيماً و156 تجمعاً فلسطينياً في مختلف المناطق اللبناني