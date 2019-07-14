انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع في مانهاتن وسط نيويورك

رام الله - وطن: انقطع التيار الكهربائي على نطاق واسع في مناطق بحي مانهاتن بنيويورك مساء السبت، مما أثر على حركة مترو الأنفاق وأنوار الشوارع والمصاعد في منطقة أبر وست سايد.

وقالت إدارة إطفاء الحرائق في نيويورك إنها تتعامل مع حريق في محول كهربائي في مانهاتن، وهو الحي الأكثر اكتظاظاً بالسكان ضمن أحياء المدينة الخمسة.

وتعطلت أضواء الشوارع وإشارات المرور وعلق أشخاص في مصاعد المباني الشاهقة في المدينة الأمريكية.

وقالت شركة الطاقة المحلية كون إديسون إن انقطاع التيار الكهربائي أثر على حوالي 42،000 شخص.

وذكرت شبكة مترو الأنفاق بنيويورك أنها تلقت بلاغات عن انقطاع الكهرباء بمجمع محطات عبر مانهاتن، وجاء على حساب الشبكة على تويتر "نعمل على تحديد الأسباب ومواصلة حركة القطارات. وسنوافيكم بما يستجد من معلومات".

ودعت هيئة النقل الحضري (Metropolitan Transportation Authority) المعروفة باسم "إم تي إيه" مستخدمي المواصلات العامة إلى تجنب استخدام المترو، بعد أن تقطعت السبل ببعض الركاب تحت الأرض لأكثر من ساعة.

وقال جيف أومالي (57 عاما) لوكالة رويترز للأنباء: "لقد توقفنا لمدة 75 دقيقة". "كان القطار مظلما تمامًا، وكان الناس يستخدمون أضواء هواتفهم لتحسس الطريق."