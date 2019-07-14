تحديث| حملة مداهمات واعتقالات بالضفة.. ومواجهات في طولكرم

وطن: اندلعت فجر اليوم الأحد مواجهات واسعة في مدينة طولكرم، حيث اقتحمت قوات الاحتلال منزل أسير محرر وفتشته.

وقالت مصادر محلية إن جنود الاحتلال اقتحموا منزل الأسير المحرر نصر جابر في الحي الجنوبي لطولكرم وفتشوه وعبثوا بمحتوياته.

وأضافت أن مواجهات واسعة اندلعت في شارع باريس في المدينة تخللها إطلاق كثيف للقنابل المسيلة للدموع وإصابات بالاختناق.

وفي مدينة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب منذر عطا تعامرة (23 عاما)، بعد دهم وتفتيش منزل والده في حي وادي شاهين في المدينة، كما سلمت محمد أمين الخطيب (27 عاما) بلاغا لمراجعة مخابراتها في مجمع مستوطنة "غوش عصيون" جنوب بيت لحم، بعد أن داهمت ذات القوة منزل والده وسط بيت لحم.

و في محافظة جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الفتى قصي محمد ابو الرب أثناء تواجده بالقرب من "الشيك العسكري" الذي أقامته فوق أراضي قرية جلبون.

وفي مدينة الخليل، أعتقلت قوات الاحتلال الشاب عبد الرحمن غيث، عقب مداهمة منزله في المدينة جنوب الضفة الغربية.