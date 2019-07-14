للعام الثاني على التوالي "القاهرة عمان" يحصل على شهادة المعايير العالمية في بطاقات الدفع الإلكترونية "PCI-DSS"

وطن: في انجاز جديد يضاف لسجل نجاحاته، حصل بنك القاهرة عمان في فلسطين، للعام الثاني على التوالي، على شهادة (Payment Card Industry - Data Security Standard)، التي تعتبر أحدث معيار عالمي، يتعلق بتوفير أعلى مستويات الحماية والسرية للبيانات الخاصة ببطاقات الدفع الإلكترونية.

ويعد "القاهرة عمان" بهذا الإنجاز، من أوائل البنوك في فلسطين الحاصلة على هذه الشهادة ضمن أحدث إصدار لها (V3.2.1)، حيث تقرر منح البنك لهذه الشهادة بعد استيفائه لكافة شروط مجلس معايير أمن بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني، واستناداً إلى نتائج عمليات التدقيق والتقييم المكثفة والشاملة لأنظمة وسياسات ومعايير الحماية والأمان، التي قامت بها "ScanWave CTS" الاستشارية في الشرق الأوسط، وشركاؤها المعتمدون لدى مجلس أمن البطاقات العالمي.

وأكد جوزيف نسناس، نائب المدير العام/المدير الإقليمي لفروع فلسطين، أن حصول البنك على الشهادة مجدداً، جاء تتويجاً للجهود المبذولة من قبل إدارة البنك، والتزامها الدائم والمتواصل بالمعايير العالمية لأمن المعلومات المتعلقة بالبطاقات الإلكترونية، مما يعكس حرص البنك الراسخ على تقديم أفضل الخدمات المصرفية لعملائه بأقصى درجات الحماية والسرية والأمان، مشيراً إلى أن بنك القاهرة عمان في فلسطين، كان قد حصل في العام 2013 على شهادة "ISO27001" في أمن المعلومات، كما حاز البنك في العام 2016 على جائزة أفضل بنك في التطور التكنولوجي في فلسطين، إضافة إلى جائزة أفضل تطبيق لبرنامج الأرشفة الإلكترونية عن العام 2016، المعروف باسم (ECMS).

تجدر الإشارة إلى أن البنك يعتمد في عمله على منظومة الكترونية متطورة، تتيح توفير الخدمات للعملاء بيسر وسهولة، بما ينسجم مع أرقى المعايير الدولية المعتمدة عالمياً بهذا الخصوص.