التربية لوطن:لجنة الامتحانات ستجتمع خلال يومين لتحديد موعد نتائج "التوجيهي"

رام الله - وطن : أكد مدير عام القياس والامتحانات في وزارة التربية والتعليم محمد عواد لوطن، بأن لجنة امتحانات الثانوية العامة "انجاز" ستجتمع خلال اليومين القادمين لتحديد موعد نهائي لإعلان نتائج امتحان الثانوية العامة وآلية النشر.

واكد عواد أن نتائج امتحانات الثانوية العامة لن تكون بعيدة، نافياً ما تم تداوله حول اعلان النتائج يوم غد الاثنين.

وأوضح عواد أن لجنة الامتحانات ستلتئم خلال اليومين المقبلين، لتحدد موعد اعلان النتائج، مشيرا الى ان النتائج ستنشر بارقام الجلوس فقط.

واوضح عواد ان اللجنة بصدد الاجتماع مع شركتي جوال والوطنية من اجل التوصل الى اتفاق حول آلية نشر النتائج من خلال خدمة الـ sms، اضافة الى نشرها على موقع الوزارة الالكتروني.