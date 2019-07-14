الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات المحلية التي جرت في 7 هيئات

وطن: أعلن رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنّا ناصر، اليوم الأحد، النتائج الأولية الرسمية للانتخابات المحلية الإعادة التي جرت في 7 هيئات محلية يوم أمس السبت.

وقال حنّا في مؤتمر صحفي عقده بمقر لجنة الانتخابات برام الله، إن عدد المقترعين بلغ 17238، ما يمثل 58.2% من أصحاب حق الاقتراع، فيما بلغت عدد الأصوات الصحيحة 16717 أي بنسبة 97% من مجموع الأوراق، كما أن 1.2% من الأوراق كانت بيضاء، و1.8% أوراق لاغية.

وأضاف، ان هناك 3 هيئات مجالس محلية لم تترشح فيها أية قائمة وهي: بيت الروش التحتا بالخليل، ووادي فوكين والمنشية في بيت لحم، حيث ترك البت في أمرهم لوزارة الحكم المحلي، إضافة إلى أن 7 هيئات محلية ترشح فيها قائمة واحدة وبالتالي نجحت بالتزكية، و7 هيئات محلية ترشحت فيها أكثر من قائمة.

وتابع ناصر: "رغم الصعوبات التي تواجه شعبنا استطعنا في لجنة الانتخابات المركزية اجراء انتخابات الإعادة بسلاسة وهدوء في تكريس لنهج ديمقراطي على مستوى الهيئات المحلية، ونأمل في وقت قريب أن تجرى انتخابات عامة".

ولفت إلى أن لجنة الانتخابات المركزية بدأت العمل على هذه الانتخابات منذ صدور قرار مجلس الوزراء في 6 أيار الماضي بإجراء الانتخابات المحلية الإعادة 2019 في 17 هيئة محلية مشمولة بالانتخابات لأسباب متعددة منها فك دمج بعض الهيئات أو استقالة الأعضاء.

وأوضح أنه بعد صدور النتائج الرسمية يحق لكل ناخب أو مرشح أو وكيله، الطعن في النتيجة لدى المحكمة خلال اسبوع من إعلانها، وعلى المحكمة أن تفصل خلال 5 أيام حيث تكون قراراتها نهائية وملزمة.

وجاءت النتائج كالتالي:

قرية حزما بالقدس: حزما للجميع 3 مقاعد، قائمة أبناء البلد مقعدين، قائمة التحرر الوطني 6 مقاعد.

قرية قفين بطولكرم: قائمة العدالة والتطوير6 مقاعد، قائمة أبناء البلد 5 مقاعد.

قرية قبلان في نابلس: قائمة قبلان توحدنا 6 مقاعد، قائمة شباب قبلان مقعدين، قائمة قبلان تجمعنا 3 مقاعد.

قرية جيوس بقلقيلية: قائمة الوفاء لجيوس الموحدة 5 مقاعد، قائمة التنمية والبناء مقعدين، قائمة الخلاص 3 مقاعد، قائمة جيوس أولاً 3 مقاعد.

قرية كفر الديك في سلفيت: قائمة الشهيد عمر ابو ليلى 6 مقاعد، قائمة الحرية والوفاء 5 مقاعد.

قرية بيت عوار في الخليل: قائمة بيت عوا اولاً 3 مقاعد، قائمة بيت عوا موحدة للجميع 3 مقاعد، قائمة المستقبل 3 مقاعد، قائمة البناء والتطوير مقعدين.

قرية تفوح في الخليل: قائمة الوحدة والانتماء 3 مقاعد، العهد المستقلة مقعد واحد، الوفاء 3 مقاعد، كتلة تفوح المستقبل 6 مقاعد.

وفيما يلي القوائم التي فازت بالتزكية نظراً لعدم ترشح قوائم منافسة:

قرية بيت فوريك في القدس: قائمة التحرير الوطني والبناء

قرية عمورية في نابلس: قائمة كتلة التحرر الوطني والبناء

قرية بيت لقيا برام الله: قائمة البناء والدولة

قرية عين عريك برام الله: قائمة البلد للجميع

قرية بيت تعمر في بيت لحم: قائمة التحرر الوطني والبناء

قرية تقوع في بيت لحم: قائمة أبو عمار

قرية سكا وطواس: كتلة سكا وطواس