تعرض للاهمال الطبي.. الأسير إبراهيم حلبية يدخل عامه ال16 في السجون

رام الله- وطن: أنهى الأسير إبراهيم محمد أحمد حلبية (42عاماً) من سكان بلدة أبو ديس في القدس، عامه الخامس عشر في سجون الاحتلال، ودخل عامه السادس عشر، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 14/7/2004.

ويقضي الأسير حلبية حكماً بالسجن المؤبد مدى الحياة، بتهمة مقاومة الاحتلال، وقد كان اعتقل سابقاً عام 1995 وأمضى سبع سنوات في سجون الاحتلال، ثم نال حريته ومكث سنتين ونصف برفقة عائلته ثم أعاد الاحتلال اعتقاله مجدداً بحكمٍ مؤبد، لتبلغ سنوات اعتقاله مجتمعة في سجون الاحتلال حتى الآن 23 سنة.

وأضاف مكتب "إعلام الأسرى"، بأن الأسير حلبية تعرض للإهمال الطبي خلال سنوات اعتقاله، فقد عانى من وجود أكياس في منطقة الكبد لديه وتأخرت استجابة إدارة السجون لإجراء عملية جراحية له واستئصالها، حتى كان يجب أن يتم استئصال أجزاء من الكبد رفقة الأكياس بسبب الإهمال الطبي الذي تعرض له.

تجدر الإشارة إلى أن والد ووالدة الأسير حلبية توفيا خلال سنوات اعتقاله، حيث توفي والده في اعتقاله الأول، في حين توفيت والدته في فترة اعتقاله الثانية، ولم يعطَ الحق في وداعهما.