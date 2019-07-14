طبريا: وقفة احتجاجية ضد استمرار تصفية الأوقاف الأرثوذكسية

وطن: أقيم اليوم السبت، في دير الرسل في طبريا، وقفة إحتجاجية غاضبة ضد استمرار مسلسل تصفية الأوقاف الأرثوذكسية على يد البطريرك المعزول شعبيًا ثيوفيلوس ومجمعه، والتي كان آخرها قرار محكمة العدل العليا الأسرائيلية بتثبيت صفقة بيع فنادق باب الخليل التابعة للكنيسة العربية الأرثوذكسية للجمعية اليمينية المتطرفة "عطيرت كوهنيم" ، والذي على أثره إتُهمت البطريركية والواقفين على رأسها ومحاميها بالتقاعس في الدفاع عن هذا الموقع الاستراتيجي من القدس المحتلة.

وجاءت هذه الوقفة بدعوة من المنتدى الأرثوذكسي في حيفا ومجموعة الحقيقة الأرثوذكسية والمنظمة الأرثوذكسية الموحدّة.

وخلال الوقفة الاحتجاجية تم عرض تفاصيل صفقة تسريب الأرض المحاذية لدير الرسل في طبريا، حيث بيعت الأرض حوض 15027 قسيمة 1 بمساحة 11.4 دونمًا بتاريخ 15/9/2011 بمبلغ 3.7 مليون شيكل لشركة "غريبة" kronti Investment Limited المسجلة بجزر العذراء، ثم قامت هذه الشركة بتاريخ 5/9/2018 ببيعها لشركات إسرائيلية بمبلغ 50.4 مليون شيكل ، إي بـ 13 ضعفًا من السعر الأصلي.

وبعدها قام المحتجون بدخول الدير والصلاة من أجل الكنيسة وحضورها وسلامة أبنائها وثباتهم في الأيمان والدفاع عن أوقاف الآباء والأجداد والحفاظ على قوانين الرسل القدّيسين.

ويُشار إلى أن البطريرك المعزول شعبيًا امتنع عن الحضور إلى الدير الذي باتت البطريركية تُطلق عليه في سجلّاتها الرسمية "مَزار" بدل "دير" في الإشارة منها إلى قُرب تصفيته نهائيًا على ما يبدو.