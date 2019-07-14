بلاطة يسعى للحفاظ على لقب كأس الشهيد أبو عمار

وطن: يسدل الستار مساء يوم غد الاثنين، على بطولة كأس الشهيد أبو عمار لكرة القدم، بإقامة اللقاء النهائي بين هلال القدس ومركز بلاطة، والذي سيقام على ملعب ماجد أسعد في البيرة الساعة الخامسة.

بطولة كأس أبو عمار يشارك فيها فقط أندية دوري المحترفين البالغ عددها 12 فريقا، ويقضي نظام البطولة بتقسيم الأندية المشاركة إلى 3 مجموعات، ويتأهل أول كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي، إضافة إلى أفضل مركز ثاني في المجموعات الثلاث.

النهائي سيكون قويا وممتعا بين أفضل فريقين في فلسطين حاليا، حيث توج هلال القدس بلقب دوري المحترفين، بينما توج مركز بلاطة بلقب كأس فلسطين للمحافظات الشمالية على حساب مركز الأمعري، كما يسعى للفوز بلقب كأس فلسطين على حساب خدمات رفح، وكان تعادل في لقاء الذهاب الذي جرى في غزة بهدف لمثله، وتم تأجيل لقاء الاياب للشهر المقبل بعد اجراءات الاحتلال ومنعه بعثة خدمات رفح من القدوم إلى نابلس.

ويسعى بلاطة للحفاظ على لقب البطولة بخزائنه للعام الثاني تواليا بعد التتويج بالنسخة الماضية على حساب شباب السموع بركلات الحظ الترجيحية، أما هلال العاصمة فيسعى قبل إحراز اللقب الثاني هذا الموسم إلى الثأر من مركز بلاطة الذي أقصاه من الدور نصف النهائي لبطولة كأس فلسطين.

وكان بلاطة بلغ اللقاء النهائي بكل جدارة بعد فوزه الكاسح في نصف النهائي على أهلي الخليل بثلاثية نظيفة، أما الهلال فتأهل أيضا بجدارة باكتساحه ترجي واد النيص بخماسية بيضاء.