ضبط 3 أطنان لحوم فاسدة في قلقيلية

رام الله- وطن: ضبطت وزارة الصحة بالتعاون مع جهات الاختصاص 3 أطنان من اللحوم الفاسدة في ثلاجات ضخمة بمحافظة قلقيلية.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي، مساء اليوم الأحد، أن معلومات وردت إلى لجنة السلامة العامة التي تضم إلى جانب وزارة الصحة وزارتي الزراعة الاقتصاد والمحافظة وجهاز الامن الوقائي والضابطة الجمركية، تفيد بوجود مواد فاسدة في ثلاجات ضخمة في أحد مناطق المحافظة، حيث تحركت طواقم الوزارة بالتعاون مع مكونات لجنة السلامة العامة وجرى فحص اللحوم الموجودة والتأكد من أنها تالفة.

وأشارت الوزارة إلى أنه جرى التحفظ على الكمية المضبوطة إلى حين اتلافها.

من جهتها، أكدت وزيرة الصحة مي الكيلة أن طواقم الوزارة في جميع المحافظات تقوم بمتابعة الأسواق مع الجهات ذات الاختصاص لحماية مواطنينا.

وأشارت إلى أن مكافحة البضائع الفاسدة مسؤولية الجميع، داعية المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات قد يرونها، مؤكدة في الوقت ذاته أن مثل هذه الحالات لا يمكن تعميمها وهي حالات فردية؛ فتجارنا يقفون في خندق واحد مع المواطنين والقيادة في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها قضيتنا.