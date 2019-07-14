سجن "الباستيل" الذي فجر اقتحامه شرارة الثورة الفرنسية.. واستحضره الشاعر الفلسطيني "أبو سلمى"

رام الله-وطن: اسخدم الشاعر الفلسطيني عبد الكريم الكرمي "أبو سلمى" سجن الباستيل كرمز للاحتلال الإسرائيلي، وفي ذات الوقت اعتبر أن هدم "الباستيل" يعني الخلاص من الظلم الواقع على الفلسطينيين:

جبل المكبر طال نومك فانتـبه

قم واسمعٍ التكـبير والتهليـلا

جبـــل المكبر لن تلينَ قناتنا

حتــى نحطم فوقك الباستيلا

ومقاربة أبو سلمى بين الاحتلال الإسرائيلي وسجن الباستيل، واستحضار تلك الرمزية من القرون الوسطى، لم تأتِ من خيال شعري، بمقدار ما جاءت كمقاربة تاريخية بين خلاص الشعب الفرنسي بثورته الأولى وتحرره من النظام الملكي وسلطة الكنيسة والبارونات واستعادته للسلطة، وبدايات ثورة الفلسطينيين على الاحتلال. فسجن الباستيل كان يُنظر إليه في فترة ما قبل بدء الثورة الفرنسية، كرمز من رموز الاستبداد والقمع والتخلف، وهو الرمز الأشهر عالمياً، والذي انتشر بين شعوب الأرض بمقدار تأثير الثورة الفرنسية في العالم أجمع.

فعلى الرغم من أنه لم يكن يضم سوى 7 مساجين بين جدرانه، إلّا أن اقتحام سجن "الباستيل" في مثل هذا اليوم من عام 1789، كان بمثابة شرارة اندلاع الثورة الفرنسية.

وسجن "الباستيل" الذي يعود تاريخه إلى العصور الوسطى، ويمثل القلعة الحصينة ورمزًا للسلطة الحاكمة وسط باريس، صار فيما بعد رمزًا للجمهورية الفرنسية، ودخل يوم اقتحامه التاريخ الوطني الفرنسي ويُطلق عليه عادة اسم "يوم الباستيل"، ويوم الاتحاد، وهو عطلة رسمية للاحتفال بتلك الذكرى التي أسست للثورة الفرنسية، وما تمخض عن تلك الثورة من تحول النظام الحاكم من ملكي إلى جمهوري، وما تبعها من إعلان حقوق الإنسان والمواطن.

ففي صبيحة يوم 14 تموز 1789 احتشدت الجماهير في الخارج في منتصف الصباح مطالبين بإعلان السجن للاستسلام وإزالة البنادق وإخراج الأسلحة والبارود، دُُعي اثنين من ممثلي الجماهير للدخول إلى داخل الحصن، وبدأت بعدها المفاوضات؛ وفي الظهيرة سمح لآخر بالدخول حاملاً مطالب محددة.

طالت المفاوضات طويلا بينما ازداد عدد الحشود ونفد صبرهم.تدفقت الحشود حوالي الساعة الواحدة والنصف نحو الفناء الخارجي غير المحمي، وقطعوا سلاسل الجسر المتحرك المؤدي إلى الفناء الداخلي. وفي ذلك الوقت بدأ إطلاق النار، دون معرفة أي الفريقين بدأ بإطلاق النار أولاً، ولكن يبدو أن الحشود شعرت نفسها قد وقعت في فخ وأصبح القتال أكثر عنفًا وشدة.

وكانت قائمة المدافعين عن سجن الباستيل تشمل حوالي 600 مدافع، و مجموع الحشود كان تقريبا أقل من ألف.

وكان الحشود يسعون بشكل أساسي إلى الاستيلاء على الأسلحة والذخائر المخزنة في سجن الباستل – إذا كان مخزّن به أكثر من 13600 كيلو غرام من البارود.

استمر إطلاق النار. وفي الساعة الثالثة، دعم متمردو الحرس الفرنسي والمنشقون وغيرهم من الفارين من القوات النظامية. ولم تتدخل قوات الجيش الملكية ذات القوة الكبيرة المعسكرة في ساحة دي مارس المجاورة. ومع وجود احتمالية وقوع مجزرة مشتركة بين الطرفين، ظهر محافظ السجن دي لوني فجأة وأمر بإيقاف إطلاق النار في الساعة الخامسة. وتم تسليم رسالة يعرض فيها شروطه للمحاصِرين في الخارج عبر فتحة في البوابة الداخلية. وعلى الرغم من رفضهم لطلباته، إلا أن دي لوني استسلم مدركًا أن قواته لن تقوَ على الصمود أكثر من ذلك، وفتح الأبواب المؤدية إلى الفناء الداخلي فاندفع المتظاهرون للداخل محررين الحصن الساعة الخامسة والنصف.

توقع مواطنو باريس هجومًا مضادًا، فتحصّنوا الشوارع، وأقاموا الحواجز من حجارة الرصف، وتسلحوا بكل ما استطاعوا وخاصة بالرماح.

في صبيحة اليوم التالي، أصبحت العواقب واضحة للملك لويس السادس عشر، بعد انتشار العنف في العاصمة، فتنحّى عن منصبه هو وقادته العسكريين، وبدأ النبلاء بالفرار من البلاد كلاجئين سياسيين. وتشتت القوات الملكية المعسكرة حول باريس إلى مواقعهم على الحدود. بينما تغيرت هتافات الشعب الفرنسي في ساحة باريس من "يعيش الملك" إلى "تعيش الأمة".. ودخلت فرنسا حقبة جديدة من تاريخها.

وانتشرت أخبار نجاح التمرد في باريس إلى كافة أنحاء فرنسا. وأنشأ السكان نظام مماثل في مجالس البلديات لبناء الحكومة المدنية وفقاً لمبادىء السيادة الشعبية، وشُكّل حرس وطني لتقديم الحماية المدنية. وفي المناطق الريفية،قام الفلاحون بإحراق صكوك التمليك وعددًا ليس بالقليل من القصور، وهاجموا الإقطاعيين بعد علمهم بأن الطبقة الأرستقراطية كانت تسعى إلى إخماد الثورة...

جاءت الثورة بنتائج آنية واخرى على المدى الطويل كما ان نتائجها لم تقتصر على فرنسا بل عبرت الحدود الى دول اخرى استنارت بقبس الثورة الفرنسية وما حققه الشعب الفرنسي خلالها من انجازات واهمها:

أولا: ظهور نظام جمهوري بشكل عصري حديث يختلف عن اشكال النظم الجمهورية التي سبقته وانتشر هذا الشكل بين دول العالم وانتهى معه عهد الملكية المطلقة.

ثانيا: كتابة اول دستور للبلاد أقر بفصل السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية مما يحجم ويقلل من امكانية هيمنة سلطة على السلطات. كما اقر الدستور بفصل الدين عن الدولة ومباديء سامية لم يسبقه لها دستور اخر من قبيل المساواة وحرية التعبير عن الرأي والتفكير وعدم التمييز بين المواطنين بسبب الدين.

ثالثا: تحررت السياسة الفرنسية من سلطة الكنيسة ورجال الدين كما الغيت امتيازات النبلاء ورجال الدين.

رابعا: جاءت بمفاهيم جديدة وأحيت أخرى مثل الحرية الفردية والعدالة الاجتماعية والتعليم المجاني.