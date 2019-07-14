ليبرمان عن تهديد نتنياهو لحزب الله: الكلب الذي ينبح لا يعض

وطن: وصف وزير أمن الاحتلال السابق أفيغدور ليبرمان، رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بـ "الكلب الذي ينبح لا يعض"، تعقيبا على تهديد الأخير لحزب الله اللبناني، بـ "تسديد ضربة عسكرية ساحقة للحزب وللبنان، إذا ما تجرأت على ارتكاب حماقة وهاجمت إسرائيل".

وجاء تهديد نتنياهو، في كلمة ألقاها الأحد، في مستهل الجلسة الأسبوعية لحكومة الاحتلال، بعد أن أعلن حسن نصر الله، في مقابلة مع قناة "المنار"، أن المقاومة قادرة على استهداف "إسرائيل" بأكملها حتى إيلات، وإعادتها إلى العصر الحجري حال نشوب حرب بينهما.

وقال ليبرمان في حديث إذاعي الأحد، "إنني أعتبر الاعتذار على قتل عنصر حركة حماس جنونا مُطلقا. إنه مؤشر على حالة من الذعر. رئيس الحكومة يُعد على الفور، قائمة بالمزيد من التنازلات، التي تتم بطريقة متهورة وغير مسؤولة. كل شهر ندفع لحماس المزيد والمزيد من الرشاوى، لكي لا يهاجموننا".

وعلى الرغم من أن ليبرمان يُعتبر من معسكر اليمين الإسرائيلي، الذي يتزعّمه نتنياهو، إلا أنه دخل في خلافات حادة معه، حينما استقال من حكومته في نوفمبر / تشرين الثاني 2018. وتعمّقت الخلافات بينهما، بعد أن رفض ليبرمان الانضمام إلى حكومة نتنياهو الأخيرة، بُعيْد الانتخابات التي جرت في إبريل / نيسان الماضي.

وبحسب موقع "i24NEWS" العبري فإن ليبرمان يصور نفسه على أنه يُمثّل التيار اليميني المتشدد إزاء الفلسطينيين من جهة، والعلماني المُناهض للأحزاب اليهودية المُتدينة من جهة أخرى.