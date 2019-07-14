الأمعري يضم الحارس الدولي توفيق علي

وطن: واصل نادي مركز الأمعري المنافس في دوري المحترفين لكرة القدم إبرام التعاقدات القوية استعداداً للموسم الكروي الجديد 2019-2020، وذلك بضم الحارس الدولي توفيق علي قادماً من ترجي واد النيص لمدة موسم واحد.

وسبق لعلي أن لعب قبل عدة مواسم في صفوف شباب الخليل.



وتعتبر هذه الصفقة هي الرابعة التي يبرمها النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية بناءً على توصية المدير الفني إيهاب أبو جزر، حيث سبق له ضم الشقيقين الدوليين سامح، ومحمد مراعبة، ونجم ثقافي طولكرم نمر واصف.



ومن المتوقع أن الصفقات لن تتوقف عند هذا الحد، فالأمعري الذي عاد في الموسم قبل الماضي لدوري المحترفين، يرغب في استعادة أمجاده وبطولاته كأول بطل لدوري المحترفين في الضفة موسم 2010-2011.



ولعب الأمعري الموسم الماضي من أجل تثبيت أقدامه في دوري المحترفين، وهو ما حققه، بالإضافة لتأهله لنهائي الكأس أمام بلاطة، لكنه خسر اللقب.