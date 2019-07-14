أشتية والمئة يوم .. ما الجديد؟

وطن- كتب وليد البايض: جاءت حكومة الدكتور محمد اشتية في ظروف لا شك أنها صعبة، بل وصعبة جدا، حيث أنها تفتقد إلى أهم ركائز العمل الحكومي وهو المال الذي يجب أن يتوفر لكي تكون اي حكومة قادرة على القيام بمهامها وتتفيذ خططها. وكلنا نعرف جيدا السبب الرئيس الذي أدى الى عدم توفر المال، لكننا ورغم علمنا بهذا الظرف الصعب، سمعنا بعض التصريحات من رأس الحكومة التي تبعث الأمل نحو واقع عمل حكومي جديد، خالي من تكميم الأفواه، ويعيد الثقة المفقودة مابين المواطن والحكومة، وفسح المجال لإعطاء هامش أكبر للحريات العامة. ناهيك عن إطلاق خطة المئة يوم المعول بها لكي يشعر المواطن ولو بنوع بسيط من التغيير في الأداء الحكومي الروتيني الذي اعتاد عليه.

وبناء على ما تقدم فإن المعطيات لم تكن مقدمة حقيقية للمعلن إن الإرث المتروك كان بحاجة إلى إعلان ثورة عملية واضحة وغير خجولة عليه، لكي نشعر أننا أمام تغيير جدي، فلم تعد الشعارات -في حالتنا- كافية للواقع الصعب المعاش. نوعاً ما يمكن أن يستوعب الفلسطيني الثابت والصامد على أرضه الشعار السياسي المتعلق بوجود المحتل، لكن بات من الصعب عليه أن يستوعب أي شعار خدماتي متعلق بحياته اليومية واحتياجاتها.

لم تكن خطة المئة يوم كشعار للعمل الحكومي واضحة المعالم، ولا تحتوي على بنود واضحة يمكن أن يتم تقييمها سلبا أو إيجابا؛ بل اعتمدت على الرجوع لآليات عمل الوزارات الروتيني، التي تفتقر إلى التجديد. وبدا هنا وكأننا نعتمد على القائم لننهض، ونعتمد على القديم لنتجدد، فكانت النتيجة أن لا جديد يذكر، ولا قديم يعاد.

وعليه نكتشف أن الوحيد الذي كان يملك الخطة هو شخص رئيس الوزراء نفسه، الذي عمل على تغيير الصورة النمطية، واستطاع نوعا ما أن يحدث فرقاً حتى لو بسيط، وذلك من خلال تواصله الإعلامي ووضع الجمهور في صورة الواقع المعاش وصعوبة الظرف. أما وزراؤه فلا أعتقد أنهم أحدثوا فرقا كبيرا عن سابقيهم، فأغلبهم جاء معتبرا أن خطة المئة يوم هي فرصة لإحداث التغيير في إطار مكتبه وطاقمه وتحصين وجوده، وذلك حسب التقليد العربي المتبع (كل واحد وعدته) لينطلق بعدها إلى العمل بنهم ونفس مفتوحة، وهذا إن دلل على شيء.. لا يدل إلا على غياب العمل المؤسسي، وأننا مع كل تغيير حكومي وجب على كل وزير أن يغير "عِدّة" السابق، لأنها بنيت على المحسوبية ،واللاحق سيبنى عليها أيضا، وهذه لن تبني مؤسسات تحمل وطن.

ولكي نكون منصفين وحتى لا نتهم بالنقد الهدام، لابد أن نشير إلى بعض المحطات الإيجابية والتي لمسها أصحاب الشأن، فقد شهدت نقابة الصحفيين وفي بعض تصريحاتها أن هذه الحكومة بات فيها هامش الحرية أفضل من سابقتها، وأن الصحفيين والمواطنين أنفسهم شعروا بذلك، وهذا مهم. وحسب تصريحات الدكتور أشتية، هناك عمل ضمن خطة لانفكاك اقتصادي عن المحتل، نعمل عليها رغم استحالة هذا الأمر حاليا، المرتبط باتفاقيات اقتصادية (باريس) مثلا.

أعلنت الحكومة أيضا عن دعم نوعي للمؤسسات التعليمية في القدس، لكن ومع تمنياتنا لأن يعم التغيير ويتلمسه الشعب، ويطغى العمل الإيجابي، لابد لنا أن نعرج على مجموعة من القضايا التي لابد من الانتباه إليها...

فيا دولة رئيس الوزراء؛ مازال الموظف وحده هو الصامد، دون الشعور به والوقوف معه من باقي القطاعات، خاصة القطاع الخاص المتحكم بكل مناحي الحياة، فلا شركة الاتصالات ولا الكهرباء والمياه ولا شركات الجوال والنت والبنوك ملتزمة بالوقوف بالمعنى الحقيقي، فجميعها تحصد عوائدها كما السابق، وتقطع عنه الخدمة، وهذا لايتطلب مناشدتكم لهم فقط، بل عليكم ان تقرروا لينفذوا، فالموظف يمثّل العنصر الأساسي لتطبيق البرنامج الحكومي المأمول، وهو أول من يجب أن يشعر بالتغيير، حتى يستطيع التغيير.

وفي هذا الظرف السياسي الصعب، لا نجد أي توجه للحكومة باتجاه تعزيز صمود أبناء المخيمات، الذين هم وقود كل المراحل، وعمل الوزارات لم يخرج من الصندوق، ومازال حبيس الروتيين، ولم نعلم إلى الآن ماهي آليات المواجهة الحقيقية للقرصنة الإسرائيلية لأموالنا.. ولماذا؟

كما ويغيب البرنامج الشعبي والرسمي عن هكذا موضوع الذي يجب أن تضعه الحكومة.. أين نحن من ملفات الفساد التي على الأقل قد أثيرت وقمتم أنتم بالتعليق عليها؟ وماهي النتائج حول ما أثير؟ أين أنتم من تصريحات الوزراء حول "الغبرة"؟ أين نحن من مشاركة مزارعينا في معارض زراعية في الداخل.. وأين نحن من الكثير والكثير؟!

دولتكم، لا المئة يوم ولا الألف يوم تكفي إذا بقينا على هذا الحال، دون أفكار عملية خلاقة، نستعين بها بالشارع والشباب ونفتح أبوابنا لكل الأفكار التي من شأنها أن تجعلنا أقرب إلى شعبنا، وتؤدي إلى خدمته؛ فعلاج الواقع الصحي والتعليمي ليس بصعب. أنا لا أؤمن بمقولة يجب أن نمتلك عصا سحرية لأننا لسنا بحاجة لها أصلا. نهج المصارحة والمكاشفة رائع وتعزيز دور الرقابة الشعبية على الأداء الحكومي في إطار متفق عليه أروع، وذلك بالطبع في ظل غياب المؤسسة التشريعية.

عمل المراجعات مهم.. الالتحام مع هذا الشعب العظيم مهم.. الوضع الاقتصادي لا يسر أبدا.. يجب على القطاع الخاص أن يشعر أنه جزء من الحالة والواقع.. وليس مشروع يستثمر بأموال الشعب فقط.. وللحديث بقية تطول.