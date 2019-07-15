بطولة أمم أفريقيا: تونس تودِّع البطولة والجزائر تتأهل للنهائي أمام السنغال

وطن: فاز منتخب الجزائر على نظيره النيجيري بهدفين مقابل هدف واحد ليتأهل إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية.

وسجل هدف الفوز

وقاد النجم رياض محرز منتخب بلاده إلى التأهل بعد أن سجل هدف الفوز في الدقيقة الخامسة من الوقت الإضافي في المباراة التي أقيمت في القاهرة.

ومن المقرر أن تلتقي الجزائر في 19 من الشهر الحالي في المباراة النهائية مع السنغال التي أخرجت المنتخب التونسي من البطولة.

وستقام مباراة النهائي على ملعب مدينة السويس.

وتلتقي تونس يوم الأربعاء المقبل منتخب نيجيريا في مباراة تحديد المركز الثالث.

وصعد أسود التيرانغا إلى النهائي بعد مباراة مثيرة أمام نسور قرطاج بهدف واحد.

وشهدت المباراة، التي أُقيمت في ملعب 30 يونيو، أحداثا مثيرة أبرزها الهدف الذي سجلته تونس في مرماها بالخطأ، وأهدر كلا الفريقين ركلة جزاء، ثم ألغيت ركلة جزاء ثانية لنسور قرطاج، بسبب حكم الفيديو (الفار).

وجاء هدف المباراة الوحيد في نهاية الشوط الإضافي الأول نتيجة خطأ فادح من حارس تونس معز حسن، أحد نجوم المباراة، الذي حاول إبعاد كرة عرضية لتصطدم بوجه زميله وتدخل المرمى الخالي.

شهد الشوط الأول ضغطا كبيرا من الفريق السنغالي، الذي حاول جاهدا إحراز هدف مبكر، لكن الدفاع التونسي ووسط ملعبه تحملا الضغط ونجحا في الحفاظ على الشباك نظيفة.

في الشوط الثاني، وقعت مفاجأة أخرى بإهدار كل فريق ركلة جزاء، ثم ألغى الحكم ركلة ثانية لتونس في الدقيقة 112 من الشوط الإضافي الثاني، بعد الرجوع إلى حكم الفيديو "الفار".

واحتسب الحكم في الدقيقة 74 ركلة جزاء لتونس بسبب لمسة يد من كوليبالي، مدافع السنغال، في منطقة الجزاء، لكن اللاعب فرجاني ساسي، المحترف في نادي الزمالك المصري، أهدرها وأمسكها ببراعة حارس السنغال.

وبعدها بخمس دقائق، تكرر السيناريو نفسه. وأهدر منتخب السنغال ركلة جزاء بعد عرقلة المدافع الجزائري ديلان برون مهاجم السنغال إسماعيل سار في الدقيقة 77. غير أن هنري سافيت سددها ليتصدى لها ببراعة الحارس التونسي معز حسن.

وكانت الركلة الثالثة في المباراة من نصيب تونس، احتسبها الحكم جراء لمسة يد لمدافع السنغال في منطقة الجزاء. لكن الحكم عاد وألغاها بعد توصية من حكم الفيديو (الفار). وتأكد الحكم أن لمسة اليد كانت بدون قصد، لتنتهي المباراة بفوز السنغال بهدف.