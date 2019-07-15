استمرار فعاليات حملة #تجويعي_يخدم_الصفقة" .. ضد منع الفلسطينيين في لبنان من العمل

رام الله - وطن: شهدت مناطق لبنانية عدة فعاليات احتجاجية ضد قرار وزارة العمل اللبنانية الذي يستهدف العمالة الفلسطينية، اذ خرجت مسيرة سيارات في شوارع مدينة صيدا تضامناً مع حق العمال الفلسطينيين بالعمل في لبنان.

وفي مخيم عين الحلوة خرجت مسيرة احتجاجية غاضبة في المخيم رفضًا لقرارات وزارة العمل اللبنانية.

وأثارت ملاحقة السلطات اللبنانية، للعمال من اللاجئين الفلسطينيين، في حملتها ضد العمالة الأجنبية، غضب الفلسطينيين، وسط دعوات لكل المعنيين، بالتدخل العاجل لوقف هذه الإجراءات التي لا تخدم تعزيز صمود اللاجئين الفلسطينيين.

وكان وزير العمل اللبناني، أطلق حملة لمكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية، تضمنت اغلاق المحال التي تشغل عمالا أجانب بشكل غير قانوني، وتنظيم محاضر ضبط بالشركات التي تشغل العمال الأجانب بدون إجازات عمل لهم.

ويمنع القانون اللبناني، اللاجئين الفلسطينيين من ممارسة أكثر من 70 حرفة ومهنة، بالإضافة إلى شروط واجب توافرها للحصول على إجازة عمل.

ويتجاوز عدد اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات والتجمعات في لبنان أكثر من 174 ألفا و 422 فردا يعيشون في 12 مخيما، و156 تجمعا فلسطينيا في مختلف المناطق اللبنانية، بحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.

وأطلق نشطاء على تواصل الاجتماعي، حملة #تجويعي_يخدم_الصفقة، في إشارة إلى صفقة القرن، احتجاجا على ملاحقة السلطات اللبنانية للعمال من اللاجئين الفلسطينيين وحرمانهم من العمل.

فيما أطلق عدد من النشطاء الفلسطينيين، دعوات للاجئين في لبنان، لحزم أمتعتهم والتوجه إلى الحدود اللبنانية الفلسطينية يوم الأحد 28 تموز/ يوليو المقبل، ردا على منع الفلسطيني من العمل والعيش بكرامة.

ورأى نشطاء بأن حملة وزير العمل اللبناني، تتساوق مع صفقة القرن التي تعدها الإدارة الأمريكية، وتستهدف اللاجئين الفلسطينيين، وطالبوا برفع قيود العمالة للاجئين المهاجرين قسرا من أراضيهم منذ عام 1948.

وأكد تحالف القوى الفلسطينية في لبنان، اليوم الأحد، أن الإجراءات الجائرة بحق شعبنا الفلسطيني في لبنان، تسيء إلى العلاقات اللبنانية الفلسطينية.

وقد ثمن تحالف القوى، في بيان، الموقف الرسمي للجمهورية اللبنانية الرافض لصفقة القرن الأمريكية، منتقدا إجراءات وزارة العمل اللبنانية التي وصفها بالظالمة والتي طالت العمال الفلسطينيين في لبنان من خلال ملاحقتهم في أماكن عملهم وتحرير محاضر ضبطٍ بحقهم وبحق مؤسساتهم.