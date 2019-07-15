الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة

وطن: شنت قوات الاحتلال، الليلة الماضية وفجر اليوم الإثنين، حملة اعتقالات واسعة، طالت 9 مواطنين على الأقل من الضفة.

وأفادت مصادر محلية، أنّ قوات الاحتلال اعتقلت 9 مواطنين، خلال حملة مداهمات لها، بأنحاء متفرقة من الضفة، واقتادتهم إلى مراكز التحقيق الخاصة بها.

عُرف منهم:

-مروان العيس في قرية كفر عين .

- محمد سامي مشارقة من مدينة جنين.

- شروق البدن من بلدة تقوع جنوب .

- خالد عاكف عوض من بلدة سالم.

هذا وداهمت قوات الاحتلال منزل الأسير المحرر زاهر خطاطبة في بلدة بيت فوريك شرق نابلس، وعاثت بداخله خراباً.