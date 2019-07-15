شاهد عيان يروي لوطن تفاصيل اقتحام قوات الاحتلال لمخيم قلنديا .. اعتقلت شابين واعتدت على اخر

رام الله - وطن: أصيب شاب، اليوم الثلاثاء، بجروح طفيفة، فيما اعتقل مواطنان، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في مخيم قلنديا شمال مدينة القدس المحتلة.

وأوضح أمين سر حركة فتح في منطقة قلنديا زكريا فيالة خلال حديثه لـبرنامج "شد حيلك يا وطن" إن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم بتعزيزات عسكرية، ما أسفر عن اندلاع مواجهات، أطلقت خلالها قوات الاحتلال وابلا من قنابل الغاز والصوت تجاه الشبان.

وأضاف فيالة بان قوات الاحتلال اعتدت عليه بالضرب وقامت برش غاز الفلفل تجاهه بعد أن طالبته بفتح مبنى مكتب مؤسسة محافظة القدس عنوة، ليتم بعدها نقله إلى مستشفى الهلال الأحمر لتلقي العلاج.

واعتقلت قوات الاحتلال قبل انسحابها من المخيم الشابين عمرو ملوخ ومحمود شحادة.