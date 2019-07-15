وزارة التربية والتعليم تعلن اليوم موعد اعلان نتائج الثانوية العامة

رام الله -وطن: أعلنت وزارة التربية والتعليم أنّها تعتزم الكشف عن موعد نتائج الثانوية العامة "الإنجاز" اليوم الاثنين 15 تموز/يوليو.

وأكد مدير عام القياس والامتحانات في وزارة التربية والتعليم محمد عواد لوطن، بأن لجنة امتحانات الثانوية العامة "انجاز" ستجتمع اليوموستحدد موعد اعلان نتائج امتحان الثانوية العامة وآلية النشر.

وكان عواد أقد اكد في تصريحات سابقة لوطن ان النتائج ستنشر بارقام الجلوس فقط.

وتقدم لاختبارات الثانوية العامة، المعروفة باسم "توجيهي"، في الضفة المحتلة وقطاع غزة، نحو 76130 طالبًا وطالبة، على مدار نحو 3 أسابيع.