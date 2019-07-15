وزارة المواصلات لوطن: تخصيص حافلات لنقل الطلاب من جامعة بيرزيت للمدن وبالعكس والبدء بأرشفة جميع بيانات المركبات الكترونيا

وطن: أوضح الناطق باسم وزارة النقل والمواصلات محمد حمدان أن وزارة النقل والمواصلات بدأت العمل بشكل تجريبي الخميس الماضي، بنقل الطلاب بحافلات من الحرم الجامعي في بيرزيت إلى مدن جنين ونابلس وسلفيت مباشرة.

وأكد حمدان خلال حديثه لبرنامج "شد حيلك يا وطن" الذي تقدمه ريم العمري أن تلك الخطوة من شأنها التخفيف من الازمة المرورية على خطوط النقل، وعدم إضطرار الطلاب للذهاب إلى مدينة رام الله ومن ثم إلى المدن الآخرى، والتخيف من الأعباء المالية عليهم.

وأشار حمدان إلى أن الوزارة تعمل بالتعاون مع مجلس الطلبة وعمادة شؤون الطلبة في جامعة بيرزيت لتحديد المواعيد المناسبة للطلاب عبر توزيع استبيانات عليهم، لتحديد مواعيد نقل في أوقات محددة، وستتم من حرم الجامعة إلى المدن وبالعكس مباشرة، لافتا إلى أن الوزارة تسعى إلى توسيع محطات النقل لتشمل مدن أخرى كقلقيلية وطولكرم.

وأكد حمدان أن الوزراة ستعقد اجتماعا اليوم مع إدارة الجامعة العربية في جنين لبحث إنشاء خط نقل جديد لطلاب من نابلس إلى جنين، إذ ان نحو 300 طالب من نابلس يرتادون الجامعة.

وأوضح بان الوزارة تولي اهتماما خاصا بالطلاب لإيجاد كل التسهيلات الممكنة لهم والتخفيف من الاعباء عليهم، لافتا الى انه سيتك دراسة الأمر مع الجامعات الاخرى لتوفير وسائل نقل أكثر راحة وبأسعار مناسبة.

وفي سياق أخر، أوضح حمدان أن قرار الوزارة بوقف العمل "بشهادة البريك"، وإلغاء متطلب حلف اليمين في حال فقدان الرخصة الشخصية أو رخصة المركبة، جاء بعد شكاوى تلقتها الوزارة بان الشهادة تمنح بشكل روتيني دون إجراء فحص حقيقي للمكابح، مما شكل عبئا على المواطن.

وأضاف أن كل شخص لديه مركبة أكثر من 15 عاما كان ملزما بإحضار شهادة "البريك" ودفع مبلغ من المال لإحدى محلات الصيانة المرخصة ثم التوجه إلى "الديناموميتر"، لكنه تبين بعد المراجعة أن قيام المركبات باجراء الصيانة وإحضار هذه الشهادة شكّل تكاليف اضافية على المواطن، فتم وقف العمل بها.

وأشار حمدان إلى أن المواطن يتوجه إلى "الديناموميتر" لفحص سلامة المركبة بشكل كامل، في حال وجد عطل في المكابح، يتم تحويله إلى مركز متخصص وعمل الصيانة اللازمة ومنحه شهادة مجانية، إذ كان رسوم الورقة 50 شيقل بالحد الأدنى.

وقال حمدان إنه وبعد قرار إلغاء حلف اليمين في حال فقدان رخصة القيادة، يتوجه المواطن إلى المديرية ويوقع على ورقة بفقدان الرخصة ويتحمل أي مسؤولية في حال وجدت الرخصة في أي مكان آخر، ويتم استخراج الرخصة بسهولة.

وأكد حمدان أن الوزراة بدأت العمل بنظام أرشفة جميع البيانات المتعلقة بالمركبات، إذ سيتم تسجيل المعلومات الخاصة بالمركبة الكترونيا، وسيتم إعداد خطة خاصة لأرشفة جميع البيانات المتعلقة بالمركبات القديمة.