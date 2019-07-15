"الإسلامي الفلسطيني" يرعى حفل تخرج كلية الدعوة الإسلامية في قلقيلية

رام الله - وطن: قدم البنك الإسلامي الفلسطيني رعايته لحفل تخرج الفوج السابع عشر من خريجي كلية الدعوة الإسلامية في قلقيلية، ومثل البنك في حفل التخريج مدير منطقة الشمال ختام ابو عيطة ومدير فرع قلقيلة ماجد خروب ووفد من موظفي البنك.

وأكد بيان قاسم مدير عام البنك الإسلامي الفلسطيني على إيمان البنك العميق بالرسالة التي تحملها وزارة الأوقاف والكلية واعتبر ان قيام وزارة الأوقاف بالإشراف على كلية الدعوة مدعاة للفخر وأن من شأن ذلك أن يشكل رافدا أساسيا للعاملين في العلوم الشرعية، مشددا على تكاملية العلاقة التي تجمع البنك معهما واصفا التعاون بين البنك والوزارة بالاستراتيجي والبناء.

وهنأ قاسم الخريجين وتمنى لهم النجاح والتقدم في حياتهم المهنية، ودعاهم لتقديم كل ما يستطيعون من أجل تطوير حياتهم ومجتمعهم وتعزيز القيم الإسلامية في المجتمع الفلسطيني، شاكرا الكلية على ما بذلته من جهد لكي يتمكن الخريجون من الوصول لهذه اللحظة.

وأشار قاسم إلى التطوير المستمر الذي تشهده الصيرفة الإسلامية في فلسطين والعالم وإلى زيادة الاهتمام بها، موضحا أن البنك الإسلامي الفلسطيني أسهم في تفعيل صيغ تمويل واستثمار متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الاسلامية في السوق الفلسطيني من اجل تسهيل حياة المواطنين، وأن البنك عمل على استحداث قنوات اتصال حديثة عبر الانترنت (اسلامي أونلاين) و(إسلامي موبايل) وشبكات التواصل الاجتماعي (إسلامي أوتو) أسهمت في تقليل الوقت والجهد اللازمين لاجراء المعاملات البنكية.

ويقدم البنك الإسلامي الفلسطيني خدماته للجمهور من خلال 44 فرعا ومكتبا وأكثر من 80 جهاز صراف آلي تنتشر في محافظات الوطن.