آليات الاحتلال تتوغل وتجرف أراضي شرق رفح

وطن: توغلت آليات الاحتلال، اليوم الاثنين، في أراضي المواطنين الزراعية شرق مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، وقامت بأعمال تجريف وسط إطلاق نار في المنطقة.

وأفادت مصادر محلية، بأن عددا من آليات الاحتلال توغلت لمسافة تزيد عن مئة متر في أراضي المواطنين الزراعية على مقربة من الشريط الحدودي شرق رفح، انطلاقا من المواقع العسكرية خلف السياج الحدودي.

وأكدت أن عملية التوغل رافقها أعمال تجريف ووضع سواتر ترابية وسط إطلاق نار متقطع في المنطقة المستهدفة.

يشار إلى أن قوات الاحتلال تتعمد التوغل بين الفينة والأخرى في أراضي المواطنين الحدودية وتمنع المزارعين من زراعتها أو فلاحتها، وتطلق الرصاص صوبهم.