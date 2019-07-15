حريق بمستودع للصناعات العسكرية في جيش الاحتلال

وطن: اندلعت النيران في مخزن للصناعات العسكرية لجيش الاحتلال، وذلك عقب الانفجار الذي وقع صباح اليوم الإثنين، بمستودع لقنابل الدخان، حيث هرعت طواقم الإطفاء للمكان وعملت على إخماد الحريق ومنع انتشاره.

وذكرت وسائل الإعلام العبرية، أنه سمع دوي انفجار في مصنع للصناعات العسكرية في منطقة "هرتسليا ، ورمات هشارون".

ووفقا للإذاعة العبرية الرسمية "كان"، فإن الحريق نجم عن انفجار في مستودع لتخزين قنابل الدخان.

وذكر موقع "واللا" الإلكتروني أنه تم الشروع بالتحقيق في ملابسات الحادث، ورجحت التقديرات الأولية أن الانفجار بالمستودع لتخزين قنابل الدخان وقع نتيجة لخلل وفشل الذي لا يزال مجهولا.

عرب 48