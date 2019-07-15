النائبة العربية في الكنيست عايدة توما لوطن: اليوم سُيعلن عن اعادة تشكيل القائمة المشتركة

رام الله - وطن: قالت النائبة العربية في الكنيست الاسرائيلي عايدة توما لوطن للانباء انه من المقرر ان يعلن اليوم عن التوافق بين الاحزاب العربية على اعادة تشكيل القائمة المشتركة لخوض انتخابات الكنيست المقبلة.

واكدت توما ان الاجتماعات متواصلة حتى اللحظة، ومن المقرر عقد مؤتمر صحفي الساعة السادسة مساء اليوم الاثنين للاعلان عن ما سيتم التوافق عليه.

وكانت الاحزاب العربية فشلت في انتخابات الكنيست الماضية في نيسان الماضي في تشكيل القائمة المشتركة، ما دفعها لدخول الانتخابات بتحالفات ثنائية ما بينها، ما دفعها للتوجه الى اعادة تشكيلها بعد الاعلان عن اجراء انتخابات جديدة في ايلو المقبل.

يذكر ان الاحزاب العربية خاضت انتخابات الكنيست في اطار القائمة المشتركة لاول مرة عام 2015.