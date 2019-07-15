التربية لوطن: لم يتم تحديد موعد اعلان نتائج الثانوية العامة

رام الله - وطن: نفت وزارة التربية والتعليم ان تكون اعلنت عن موعد نتائج الثانوية العامة.

وقال مدير عام القياس والامتحانات في وزارة التربية والتعليم محمد عواد لوطن للانباء ان ما اشيع عن ان نتائج الثانوية العامة يوم الاربعاء غير صحيح.

وأكد عواد لوطن، بأن لجنة امتحانات الثانوية العامة "انجاز" ستجتمع اليوم وستحدد موعد اعلان نتائج امتحان الثانوية العامة وآلية النشر.

وكان عواد أقد اكد في تصريحات سابقة لوطن ان النتائج ستنشر بارقام الجلوس فقط.

وتقدم لاختبارات الثانوية العامة، المعروفة باسم "توجيهي"، في الضفة المحتلة وقطاع غزة، نحو 76130 طالبًا وطالبة، على مدار نحو 3 أسابيع.