وطن تتابع | بعد استقالة 7 أعضاء من مجلس بلدية "يطا".. وزير الحكم المحلي لوطن: سنقيل المجلس كاملاً ونُعين لجنة تسيير أعمال

وطن: قدم اليوم الاثنين، سبعة أعضاء من مجلس بلدية "يطا"، استقالاتهم، احتجاجاً على سوء إدارة المجلس المحلي لشؤون البلدية.

وبحسب قرار الاستقالة الذي وصل وطن نسخة منه، فإن الأعضاء المستقيلين اتخذوا هذه الخطوة بسبب تجاوزات رئيس المجلس البلدي ومخالفاته المتكررة للأنظمة والقوانين.

وفي اتصال وطن مع وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، قال الوزير إن نسخة من الاستقالة وصلت للوزارة، مما يعني أن الأعضاء سلكوا الطرق القانونية في تقديم استقالاتهم.

وأكد الصالح أن الخطوة القادمة ستكون إقالة المجلس البلدي كاملاً، ومن ثم قيام الوزير بتعيين لجنة لتسيير أعمال البلدية، لحين إجراء انتخابات بلدية.

من جانبه، أفاد العضو المستقيل، محمد المصري، في اتصال مع وطن بأن أسباب الاستقالة جاءت بسبب عدم تنفيذ المجلس البلدي لأيٍ من وعوده الانتخابية، محملاً رئيس البلدية، إبراهيم أبو زهرة، المسؤولية في إعاقة تنفيذ المشاريع الموعودة. بسبب العراقيل التي كان يضعها عند اتخاذ القرارات. إضافة لتفرده بالقرارات.

وأوضح أن المشاكل تراكمت في البلدية منذ تشكيل المجلس في مايو/أيار 2017، فكانت بدايتها مع عمال وموظفي البلدية الذين تعرضوا للاعتقال بسبب مواقفهم النقابية واعتراضهم على سوء المعاملة، وتعرّض رئيس البلدية للعمال بالاعتداء اللفظي والشتم أكثر من مرة.

وقال المصري: اتخذنا الكثير من القرارات لإنصاف موظفي البلدية وإعاطائهم لحقوقهم، ولكن رئيس البلدية كان العائق أمام تنفيذ تلك القرارات.

واعتبر المصري أنه في هذه الحالة، فإن مغاردت الأعضاء للبلدية وتقديم استقالاتهم "أفضل للبلد". مؤكداً أن الأعضاء السبعة المستقيلين من 3 كتل مختلفة.

واتصلت وطن برئيس البلدية إبراهيم أبو زهرة لأخذ تعقيبه، إلّا أنه رفض التعقيب على الموضوع.

يذكر أن وطن انفردت في فترات سابقة بسلسلة من التغطيات والتقارير لأوضاع البلدية ومشاكلها، ابتداءً من أزمة مشابهة مرّت بها البلدية عام 2018 وقام على إثرها 5 اعضاء بتقديم استقالاتهم لذات الأسباب الحالية، للاطلاع.. اضغط هنا

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