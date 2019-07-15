الاحتلال يعتقل زوجة الشهيد إبراهيم عكاري من مخيم شعفاط

رام الله- وطن: اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الاثنين، زوجة الشهيد إبراهيم عكاري خلال اقتحامها منزل العائلة في مخيم شعفاط وسط القدس.

وقال شهود عيان: إن الاحتلال نقل السيدة عكاري للتحقيق في مركز "المسكوبية" غربي القدس.

وارتقى الشهيد إبراهيم عكاري (38 عامًا) من مخيم شعفاط شمالي القدس، في5تشرين ثاني2014، بعد أن أطلق عليه جنود الاحتلال ثلاث رصاصات اخترقت رأسه ورقبته، إثر تنفيذه عمليه دهس في شارع عناتا غربي القدس، قتل فيها إسرائيليين وأصيب 13 آخرون.