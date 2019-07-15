رئيس جامعة القدس يوقع اتفاقية تعاون مع جامعة هامبورغ

القدس- وطن: وقعت جامعة القدس اتفاقية تعاون أكاديمي وطلابي وإنشاء برنامج جديد في كلية المهن الصحية، مع جامعة هامبورغ للموسيقى والدراما في المانيا، وذلك على صعيد التعاون الأكاديمي الدولي بين جامعة القدس والمؤسسات الاكاديمية العالمية المرموقة.

ووقع الاتفاقية عن جامعة القدس رئيسها الأستاذ الدكتور عماد أبو كشك، وعن جامعة هامبورغ الالمانية البروفيسور مايكل تروشكي، حيث أن هذه الاتفاقية تدلل على المستوى الاكاديمي والعلمي المرموق الذي باتت تحظى به جامعة القدس، والاهتمام الذي توليه الجامعة لتقديم البرامج النوعية التي من شأنها رفع القدرات الذاتية.

وأكد أ.د. عماد أبو كشك على أهمية هذه الاتفاقية مع الجامعة الألمانية المختصة في العلاج بالموسيقى، كونها تؤسس إلى تعاون في أحد المجالات العصرية الجديدة على التعليم العالي في جامعة القدس وفلسطين، ضمن خطة الجامعة الاستراتيجية الى فتح آفاق تعليمية جديدة وبرامج تتوافق مع تطور العصر، حيث سيتم الاستفادة من الخبرة الالمانية في جامعة هامبورغ واستخدام مرافقها وأبحاثها في مساعدة الأكاديميين والطلبة في جامعة القدس.

وجاءت هذه الاتفاقية في اطار الخطة الاستراتيجية التي وضعتها جامعة القدس وقطعت شوطاً هاماً في تنفيذها، والتي تقوم على عدة أركان، من ضمنها تطوير شراكاتها الدولية مع الجامعات العريقة، بما يفسح المجال لتبادل الخبرات الأكاديمية والبحثية في سبيل تطوير البرامج التي توفرها جامعة القدس وفقا لأعلى المعايير العالمية، والتي تعود بفائدتها على المجتمع الفلسطيني ككل.