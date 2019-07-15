نقابة الصحفيين العراقيين: تصريحات غراينبلات ضد نقابة الصحفيين الفلسطينيين عدائية

وطن: أعلنت نقابة الصحفيين العراقيين عن استنكارها للتصريحات التي أطلقها جيسون غراينبلات مستشار الرئيس الأمريكي والتي هاجم فيها نقابة الصحفيين الفلسطينيين.

وقالت نقابة الصحفيين العراقيين، في بيان لها، الاثنين، إن "تلك التصريحات تندرج في اطار السياسة الأمريكية الجديدة المنحازة للكيان الصهيوني في محاولة منها لتجريد القضية الفلسطينية من شرعيتها وسلب حق الشعب الفلسطيني من العيش بحرية وسلام".

وأضافت: انطلاقا من تلك المواقف العدائية التي تعبر عنها الإدارة الأمريكية والتي تتقاطع مع القوانين الدولية وحقوق الإنسان التي اقرتها المنظمات الدولية فإن نقابة الصحفيين العراقيين تعلن عن تضامنها المطلق مع نقابة الصحفيين الفلسطينيين كما وتدين موقف اتحاد الصحفيين في الولايات المتحدة الأمريكية العدائي من نقابة الصحفيين الفلسطينيين والقضية الفلسطينية.

وكان غرينبلات شن هجوما تحريضيا على نقابة الصحفيين الفلسطينيين في تغريدة له على موقع تويتر، قال فيها "لا شيء مثير للشك أبدا حول دعوة الصحفيين الفلسطينيين للاستماع إلى الخطة " صفقة القرن". تهديد الصحفيين الذين يفكرون في الحضور باعتبارهم "متعاونين" أمر سخيف".

وأضاف غرينبلات "هل تخشون أن يكون الناس منفتحين على خطتنا ولديهم أمل في حياة أفضل للفلسطينيين".

وجاء تعليق غرينبلات تعقيبا على بيان نقابة الصحفيين الذين اصدرته سابقا وأعربت من خلاله عن رفضها لدعوة مستشار الرئيس الأميركي جيسون غرينبلات للصحفيين الفلسطينيين لزيارة البيت الأبيض للاطلاع على صفقة القرن.

واعتبرت النقابة، أن هذه الدعوة هي محاولة فاشلة وبائسة أخرى للإدارة الأميركية للالتفاف على القيادة.